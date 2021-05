Mor als 89 anys el poeta Francisco Brines, últim Premi Cervantes

El poeta Francisco Brines ha mort aquest dijous a València als 89 anys d'edat, segons ha confirmat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. L'escriptor, que fa uns dies va rebre el Premi Cervantes 2020 de mans dels reis, estava hospitalitzat a Gandia.

Brines va ser ingressat un dia després que els reis li entregaren el guardó en la seua llar en la finca familiar 'Elca', a Oliva (València), el lloc que ha inspirat molts dels seus poemes, al no poder-se celebrar la cerimònia el 23 d'abril pel seu delicat estat de salut. A més de ser un dels pocs poetes supervivents de la Generació dels 50, Brines atresora també el Premi Nacional de Literatura, el Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, l'Internacional de Poesia Federico García Lorca i el Nacional de la Crítica.

Ha fallecido el poeta Francisco Brines.

Su familia y sus más íntimos le han dado un papel y un bolígrafo en sus últimos instantes. Y Paco ha escrito solo dos palabras:

"Os quiero".

Se va una gran persona.

Queda un recuerdo eterno.

Descansa en Paz, Paco.

Te queremos. pic.twitter.com/l5kH9OdaCY — Ximo Puig (@ximopuig) 20 de mayo de 2021

Llicenciat en Dret, Filosofia i Lletres i Història, Francisco Brines atresorava nombrosos reconeixements com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles (1999), el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana (2010) o l'IV Premi Internacional de Poesia Federico García Lorca (2007). Va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València, ha sigut lector de Literatura Espanyola en la Universitat de Cambridge, professor d'espanyol en la Universitat d'Oxford i, des de 2001, acadèmic de la RAE.

La seua obra ha sigut reconeguda amb guardons com el Premi Adonais per Las Brasas (1959), el Premi de la Crítica en la modalitat de poesia castellana per Palabras en la oscuridad (1967), el Premi Nacional de Poesia per El otoño de las rosas (1987) o el premi Fastenrath per La última costa (1998). Després de la defunció recent del poeta José Manuel Caballero Bonald, Brines era un dels últims escriptors vius pertanyents a la generació del 50.