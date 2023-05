Mor Lluís Miquel, “referent de la cultura valenciana i en valencià”, als 79 anys d'edat

El músic, actor i productor valencià Lluís Miquel Campos, més conegut com a Lluís Miquel i considerat un impulsor i referent de la cultura musical i audiovisual valenciana i en valencià, ha mort als 79 anys.

Després de fer-se pública la notícia, les condolences i mostres d'afecte han començat a arribar des d'estaments polítics, culturals i socials.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha difós un missatge en les seues xarxes socials en el qual manifesta: “Et despertes i no ho vols creure: Lluís Miquel ha mort. La generositat, la lleialtat a les idees i a la terra, el sentit de l'amistat, Sempre en el cor, benvolgut amic”.

La consellera d'Educació i Cultura, Raquel Tamarit, ha assegurat que “estem de dol” per la pèrdua d'un “impulsor i ferm defensor de la nostra llengua i la cultura popular valenciana”, mentre que el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, Camps, ha lamentat la mort de “una figura clau en la música valenciana i en valencià”. “Gràcies, mestre, per tant!”, ha exclamat.

El candidat de Compromís a la Presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, ha recordat com en la seua joventut es va emocionar i va riure amb les seues cançons i les seues versions de Brel. “Record especialment 'Pep', un cant a l'amistat. Hui la tornaré a escoltar”, ha postil·lat.

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha destacat la llarga trajectòria de Campos com a músic, productor audiovisual i teatral, a més de pioner dels estudis de so i doblatge valencians. Per això, “deixa una petjada i un llegat inesborrables”, han asseverat des de l'ens cultural.

Des d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) han considerat que amb la defunció de Lluís Miquel es va “tot un referent de la banda sonora del País Valencià”.

Adaptacions de cantants italians i francesos

Lluís Miquel Campos (València, 1944) ha exercit un paper crucial en la música valenciana i en valencià. Fundador de grups com 4-Z, després rebatejat com Lluís Miquel i els 4-Z, va adaptar a la llengua pròpia temes de cantautors francesos i italians, com Georges Brassens, Jacques Brel o Paolo Conte.

La seua activitat es va estendre també al sector audiovisual, una trajectòria que va començar en els anys 60 amb la creació de la primera productora valenciana i la posterior posada en marxa de 'Tabalet', el primer estudi de doblatge a València.

Entre altres reconeixements, el Consell Valencià de Cultura li va entregar en 2021 la seua Medalla com a tribut a la seua labor a favor de la creació i la llibertat.