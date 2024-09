La Mostra de Teatre d'Alcoi oferirà més de 20 propostes escèniques als carrers i diferents espais de la ciutat

La 33a edició de la Mostra de Teatre d'Alcoi acollirà 22 espectacles en 5 dies, del 21 al 25 d'octubre. Aquesta cita estarà dedicada a la dansa, el teatre de text, el circ i la màgia. La regidora de Cultura, Elisa Guillem, ha destacat la “gran varietat de les propostes”, així com la importància que té la Mostra de Teatre per a la ciutat. De fet, Guillem ha comentat que “Alcoi es convertirà en l'epicentre de les arts escèniques del País Valencià”.

La singularitat de la MTA és que permet a programadors de teatres públics i privats, tècnics de cultura i professionals de les arts escèniques seure al pati de butaques amb el públic general, compartint tots a una l'experiència escènica. També dona oportunitats d'exhibició dels seus treballs a més de vint companyies, fet que contribueix tant a la creació de públics com a la dinamització de l'escena, donat que la cita alcoiana facilita sinergies entre treballadors de l'àmbit cultural i possibilita futures contractacions. Tot un estímul que fa d'Alcoi l'aparador de la creativitat escènica - sobre tot valenciana, però també de la resta de l'Estat- durant el mes d'octubre des de fa més de 30 anys.

La nova edició de la MTA oferirà una selecció dels nous espectacles de companyies referents de l'escena autonòmica que demostra perquè n'és una de les més dinàmiques de l'Estat.

La Dependent presenta l'estrena absoluta d'Ibers, històries d'abelles, reines i abellots (21 oct.), una comèdia que deixa al descobert la hipocresia i la lluita de poder dins de l'àmbit acadèmic. En Maleïdes Dames, d'Arden Producciones (21 oct.), Madame Bovary, Ana Karenina i La Regenta repassen en primera persona i amb perspectiva de gènere la seua història. Mentre que Hongaresa Teatre (22 oct.) presenta David la misteriosa relació entre un pare i un fill. I L'Oroneta, de Micalet (22 oct.), mostra com una cançó uneix dos personatges aparentment amb res a veure en una història que denuncia l'homofòbia.

La Teta Calva ofereix en YO SOY 451 (24 oct.) una personal versió del clàssic de la literatura de ciència–ficció Farenheit 451. Per altra banda, el retrobament de dos ex amants vint anys després, així com les diferències entre els desitjos i la realitat, són les claus de Regala'm esta nit, d'Albena (24 oct.). I, per últim, Trencadís presenta una nova producció musical per a menuts i menudes, la número 28 a la seua trajectòria, que parteix del conte clàssic la Bella dorment per a parlar del valor de la memòria personal i col·lectiva.

Estes formacions, assentades en el panorama teatral autonòmic (i en molts casos nacional), conviuen en la programació de la MTA amb noves veus de l'escena valenciana. Un exemple és Leamok, que hi participa amb Don Roberto, la particular revisió del mite de Don Juan des del desafiant punt de vista de Roberto Hoyo (22 oct.). La Canadiense aborda en 2030 (23 oct.) un debat urgent: l'arribada del col·lapse climàtic i social, amb una peça que defensa que un altre món és possible. També és un exemple del jove talent valencià La nova creació de Bramant per al Teatre Escalante, Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets (23 oct.), que retrata la (mal) anomenada generació de vidre amb un elenc que reuneix als que poden ser els rostres de la futura escena autonòmica. Mentre que Contrahecho Producciones mostra una de les sues línies de treball en paral·lel al seu teatre contemporani social i explora l'humor femení en el monòleg Massa pa'la carabassa (24 oct.). Mentre que Col·lectiu Intermitent aborda la capacitat imaginativa de la por amb la comèdia El intruso (25 oct.).

Dalt a la dreta, Yo soy 451 i Don Roberto. Baix, a la dreta Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiqets i Maleïdes Dames.

Teatre nacional, dansa, circ i màgia

A banda del teatre de la Comunitat Valenciana, el públic i els professionals participants en la Mostra de Teatre d'Alcoi podran gaudir de dos espectacles nacionals. La veterana i reputada Atalaya (Andalusia) presenta un nou acostament al clàssic de Valle-Inclán Divinas palabras (22 oct.). I GG Producción Escénica (Madrid) participa amb la versió teatral de la pel·lícula Los lunes al sol (23 oct.), una tragicomèdia realista i tendra, que denuncia la injustícia social i la brutalitat del mercat laboral.

Pel que fa a altres disciplines de les arts escèniques, la dansa estarà ben present amb tres peces. Les dues primeres representen noves veus, aquesta vegada en l'àmbit coreogràfic. Des de Navarra i després d'haver representat La medida que nos ha de dividir (22 oct.) per tot Espanya, Qabalum arriba a Alcoi amb esta multipremiada coreografia de carrer. Producciones Bucles investiga en Rara Avis (23 oct.) la relació amb la cultura autòctona i les noves influències a les identitats híbrides, de persones que han d'integrar-se en un nou entorn. I Fil d'Arena barreja improvisació musical i coreogràfica en directe amb Zenez (23 oct.), una proposta que posa el focus en el discurs com a espai de trobada, de viatge conjunt per a totes dues disciplines.

La màgia arriba de la mà de Nacho Diago i el seu espectacle aLUZina (23 oct.), una creació per a tots els públics que transita la relació de l'individu amb la llum i l'ombra per a estimular la capacitat de sorpresa.

Per últim, el circ és una de les apostes fortes de la MTA 2024, amb espectacles adreçats a qualsevol edat. Patrícia Pardo presenta Cuina (24 oct.), on parla de l'autosuficiència i les cures de la mà de dues pallasses enamorades, combinant el clown amb acrobàcies excèntriques i show cooking. Federico Menini suma la seua procedència del món de l'arquitectura i l'art amb la sua passió pel circ en Llar (24 oct.) un original espectacle on la fusta és la protagonista. L'equilibrisme, la dansa i l'estètica més exquisida conviuen en Paipai Rouge (24 oct.), de la formació La Gata Japonesa. I completa la programació escènica La Trócola Circ amb R.E.M (24 oct.), una peça al voltant del món dels somnis, que tracta la por a fallar i l'autoexigència a través de números de malabars en altures, verticals, acrobàcia, banquina i tot tipus de destreses que emocionen tant com sorprenen.

A esta programació d'espectacles s'afegeixen activitats per a professionals i de mediació per a estudiants, taules redones, xarrades, speed dating de programadors i creadors... Diverses accions que, en alguns casos, compten amb el suport de la Fundació SGAE després l'acord d'un conveni de col·laboració. Tota esta informació se presentarà el proper mes d'octubre en detall, durant la roda de premsa oferida per la regidoria de cultura de l'Ajuntament d'Alcoi i la nova direcció de la Mostra de Teatre d'Alcoi.