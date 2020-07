Patáx i Bárbara Breva protagonitzen la cloenda del Festival Internacional de Jazz de Peníscola

El Festival Internacional de Jazz de Peníscola, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, emprén aquesta setmana la recta final amb concerts. Després de conquistar escenaris arreu del món, la banda de fusió Patáx presenta aquest dimecres, 29 de juliol, al Palau de Congressos de Peníscola, “un espectacle d'infart en què la fusió entre el flamenc, la música del Carib, el ‘funk’, el ‘soul’ i el ‘jazz’ no deixarà indiferent el públic”, tal com explica el coordinador de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes.

En l'espectacle de Patáx, grans talents de la música presenten la més sorprenent i cosmopolita expressió de la nova generació del ‘jazz’ espanyol des d'una perspectiva rabiosament contemporània.

Una cloenda amena i participativa

El dissabte, amb la primera nit d'agost, el festival s'acomiadarà fins a la pròxima edició. Ho farà amb Bárbara Breva, que oferirà un espectacle “divertit i molt personal”.

En les seues actuacions, la cantant combina la influència de la tradició amb la cerca de la seua identitat. Per a aconseguir-ho, Bárbara Breva presenta una proposta eclèctica, que li permet explorar la música des de diferents punts de vista amb la finalitat de trobar en aquests un espai propi.

Així, en el seu repertori hi ha des de la balada més íntima fins a l’‘up-tempo’ més descarat, sense oblidar la ‘bossa nova’ o el ‘blues’ i complicitats amb el ‘funk’, el ‘soul’, el pop, el ‘rock’, el llatí, el musical, la cançó sud-americana o els temes d'autor... Tot això esguitat per la constant aventura de la improvisació i la cerca de l'emoció.

A més, l'artista versiona grans clàssics, recupera cançons antigues, en crea de noves, adapta lletres, canta ‘a cappella’ i interactua amb el públic, al qual fa partícip del concert des del primer minut. Al remat, la veu de Bárbara Breva suposa una refrescant proposta dins del panorama jazzístic estatal.

Ambdós concerts se celebren al Palau de Congressos de Peníscola a partir de les 23.00 hores, i les entrades tenen un preu de 10 euros.