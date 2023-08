Pepe Viyuela lidera la comèdia ‘Las nubes’, d'Aristòfanes, en una versió de Paco Mir de Tricicle.

El Teatre Romà de Sagunt té una acústica excel·lent per a les riallades. Aquest pròxim 19 d'agost, els riures del públic ressonaran en el monumental recinte provocades per ‘Las nubes’, d'Aristòfanes, una sàtira sobre la tirania dels fills. Pepe Viyuela lidera l'elenc d'aquesta adaptació dirigida per Paco Mir, membre de Tricicle.

L'enfocament principal d'aquesta comèdia estrenada l'any 423 abans de Crist, és una crítica els pedants, representats en l'obra per Sòcrates i Querefonte, dos enemics íntims d'Aristòfanes. Per a aquesta versió s'ha desarticulat el text original, mesclant-lo, retallant-lo, modificant-lo i tornant-ho a ordenar. Mir ha introduït nous personatges, trames i acudits. Per a donar-li color, s'han afegit cançons i actualitzat bromes a fi de guanyar un aliat clar: el públic. D'ell s'espera predisposició per a passar-ho bé i convertir-se en còmplice.

La trama aborda un tema que es manté rellevant fins i tot després de dos mil·lennis: les complexes relacions entre pares i prole. Per a això tindrem en escena a Pepe i Samuel Viyuela, que aprofiten el seu parentiu per a ficar-se en els papers de Estrepsiades i el seu fill Hipocomís.

La resta de l'elenc el conformen Mariano Peña, Cristina Almazán, Paqui Montoya, Amparo Marín, Moncho Sanchez-Diezma i Manuel Monteagudo. L'obra arriba a Sagunt a Escena a penes uns dies després d'estrenar-se a Mèrida amb plens en totes les seues funcions.

La representació s'ofereix com a funció de teatre accessible, per la qual cosa compta amb bucle magnètic, subtitulació adaptada, audiodescripció i so amplificat per als espectadors i espectadores que ho necessiten.

Equilibris, malabars i dansa contemporània en l’Off Romà

De Múrcia arriba el dia 20 a l'Auditori del Triangle Umbracle la companyia UpArte amb ‘DESproVISTO’, una obra de circ contemporani per a tots els públics. La peça, programada en la secció Off Romà, aposta per la plasticitat, la flexibilitat i el canvi, exposant la idea que no tot té per què ser sempre de la mateixa manera.

Els sis intèrprets de la proposta desplegaran una infinitat d'acrobàcies, equilibris, malabars, torres humanes, salts mortals i picades d'ullet constants al públic en la seua funció. UpArte destaca per l'alt nivell tècnic dels seus muntatges i per un equilibri entre el risc, el ritme, l'humor i l'estètica. ‘DESproVISTO’ és el seu tercer treball i incorpora la dansa contemporània com a novetat en la trajectòria de la companyia.