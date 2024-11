El sector editorial valencià, arrasat amb la DANA

El sector editorial valencià ha quedat fortament afectat per les inundacions derivades de la DANA que va sacsejar el territori fa ja dues setmanes. Llibreries totalment arrasades, magatzems negats, el fons editorial perdut i problemes de distribució, al marge dels danys humans.

A l’Horta Sud hi ha una desena de llibreries afectades per la riuada, que tracten de recompondre’s com bonament poden. Una d’aquests, Somnis de Paper, pertany a Jorge Cabezas, que s’ha vist afectat per partida triple: veí de Benetússer, un municipi que encara està llevant el fang dels carrers, és també llibreter en la mateixa localitat i editor de Fora de Ruta. La riuada, a través del barranc de Xiva, s’ho va emportar tot.

Les tasques de reconstrucció a penes li deixen temps per a respondre a les preguntes. Les respostes donen compte de la magnitud de la tragèdia: “No hem tingut cap pèrdua (humana), que ja és molt”, diu a l’altra banda del telèfon, en una nota d’àudio. El llibreter i editor ha perdut pràcticament tot el fons de què disposen i dubta de com afrontar la reconstrucció. Dies després, en una altra conversa amb aquest diari, el suport rebut sembla una espenta: “La gent està bolcant-se, tothom vol ajudar”, bé amb compres, aportacions econòmiques o faenes de neteja. Han anat molts voluntaris al poble, relata. Els primers dies, explica, no sabien què fer amb la llibreria, però l’al·luvió de la solidaritat sembla haver funcionat emocionalment. Amb tot, les llibreries han d’encaixar les ajudes particulars, com les anomenades a la compra via en línia amb la sol·licitud d’ajudes, que requereixen un cessament d’activitat formal.

De la mateixa localitat que Cabezas són els autors Cristina Durán i Miguel Ángel Giner, premi nacional de disseny, amb el taller arrasat. La parella i les seues dues filles viuen en un baix i van convertir el local contigu en el seu estudi de treball i cotreball per a altres creadors, la Grua Studio. Encara continuen traient fang del taller, com van narrar a elDiario.es nou dies després de l’inici de la tragèdia.

Per a canalitzar les ajudes a les llibreries, el Gremi de Llibrers ha habilitat un compte en què recaptar donacions. En publicacions en xarxes socials, adverteixen que moltes de les damnificades, com La Muixeranga (Paiporta), no tenen pàgina web i que pot ser complex optar per una compra solidària si l’establiment no té infraestructura. La Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreries (CEGAL) també ha impulsat una campanya perquè les llibreries que ho indiquen destinen un 10% de l’import de les vendes del dilluns 11 de novembre a les seues companyes afectades.

Tretze dies després de les tempestes, el balanç de danys encara està en fase d’elaboració. L’Associació d’Editors del País Valencià estima que hi ha 29 editorials directament afectades. Per a ells suposen el 35% dels seus socis i encara estan quantificant la pèrdua. A això se suma la incertesa de la campanya de Nadal, que arrancava al novembre, i que per a les editorials que no treballen amb llibres de text suposa prop d’un 40% de les vendes d’un any. Hi ha, també, 16 biblioteques i arxius històrics que han patit danys. La representant de l’AEPV, Àfrica Ramírez, que reconeix la incertesa, llança un missatge contundent: “El sector editorial no està sol”. Els gremis es bolcaran amb ells.

Moltes editorials tenien la seua distribució entre Riba-roja i Paiporta-Picanya, en els seus polígons industrials, amb Gea Llibres i Sendra-Marco com a principals afectades. Els fons estan pràcticament arrasats, com mostren les imatges compartides. Un dels treballadors conta de manera informal que ell i els seus companys es van salvar pujant a la planta alta de la nau i van rebentar la màquina de venda automàtica per a tindre alguna cosa per a menjar fins a poder abandonar el polígon. L’enginy de molts treballadors va evitar que es quedaren tancats i van salvar altres companys.

L’editorial Sembra Llibres va salvar les oficines, però ha perdut bona part dels fons. Només se salven els que estaven en la distribuïdora de Catalunya. De moment han hagut de retardar un parell de llançaments i no saben què serà dels llibres que acabaven d’editar. Mercè Pérez, editora, explica que als danys materials se suma la incertesa per les pròximes campanyes, compartida en tot el gremi. Lamenta que hi haja companys que han patit danys en la seua pròpia carn i advoca per “donar resposta a l’emergència, ajudar altres companyes a través de les iniciatives de suport mutu”. En les seues paraules hi ha una mica de culpa per estar bé personalment i tindre por pel seu negoci, que és el seu mètode de subsistència. “És una sensació estranya”, reconeix. És un malestar i una incertesa col·lectiva que, segons els experts en salut mental, anirà materialitzant-se entre els afectats.

Pla de reconstrucció

El Ministeri de Cultura ha posat en marxa el Pla de Reconstrucció de la Cultura Valenciana i de les zones afectades per la DANA, amb ajudes directes a sales de cinema i llibreries i una nova línia per a la reconstrucció del sector editorial, les arts escèniques i la música, si bé la dotació es coneixerà en pròxims dies. El ministre Ernest Urtasun va indicar que s’ha activat el Pla Nacional d’Emergències i Gestió de Riscos en Patrimoni Cultural, la coordinadora del qual ja ha organitzat els recursos humans i tècnics (arquitectes i restauradors) perquè siguen mobilitzats en el moment en què les comunitats ho requerisquen.

Aquest pla desplegarà tasques d’evacuació i protecció in situ dels béns, avaluació de danys, realització de les primeres tasques d’emergència i pla de recuperació del patrimoni a mitjà i llarg termini.