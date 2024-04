Tot preparat per riure a l'Hotel Flamingo

El pròxim 12 d’abril el Teatre Micalet rep a la companyia de teatre catalana Clownic amb el seu espectacle ‘Hotel Flamingo’. L’obra estarà en escena del divendres 12 al diumenge 14 d’abril. Clownic va ser creat pel famós trio català i durant molts anys va representar els seus espectacles allí on ells no podien arribar. Fa 10 anys començaren a fer els seus propis espectacles i ara que Tricicle s’ha retirat dels escenaris, ha arribat el moment de rendir-los este homenatge i agrair tot el que han heretat d'ells.

L'antic Hotel Flamingo vol reobrir les seues portes. El nou director i propietari sempre ha sigut un visionari dels negocis. Per este motiu té la gran idea d'obrir les portes de l'hotel en plena pandèmia. Està totalment convençut del gran èxit de l'Hotel Flamingo.

Inspirats en la imatge dels personatges principals que la pel·lícula ‘Palace’ i la sèrie ‘Tres estrelles’ els van deixar gravades en la retina quan eren xiquets, han creat este espectacle que els situa en la recepció d'un hotel que fa anys que va viure el seu millor moment.

Companyia Clownic

Clownic és una companyia de teatre gestual còmic, amb una trajectòria professional repleta d'èxits, sempre amb la premissa de fer riure al públic cada 10 segons. Utilitzen el llenguatge universal de l'humor sense paraules per a mostrar els seus espectacles en qualsevol racó del planeta. Clownic va ser creat per Tricicle per a portar els seus grans èxits als teatres on el famós trio no podia arribar.

L'any 2011, després de díhuit anys units a Tricicle van decidir independitzar-se dels seus pares teatrals (si bé encara queden per a menjar els diumenges). I ja sota el segell de Gagman Produccions, van estrenar una nova etapa amb el seu primer espectacle de creació i producció pròpia, Tiquet, comptant amb la col·laboració de Tricicle. Després de l'èxit i el reconeixement aconseguit amb Tiquet, tant a escala nacional com internacional, continuen la seva aventura amb Jobs, espectacle rebut amb unes crítiques excel·lents. En l'actualitat continuen girant pel món amb el seu tercer espectacle ‘Turist (or not turist)’, que està gaudint d'un acolliment extraordinari i amb ‘Hotel Flamingo’ que podeu veure al Micalet. Mantenint en escena el que millor els defineix: “tres actors, humor sense paraules i riures cada 10 segons”.