La violinista Viviane Hagner interpretarà “A la memòria d’un àngel”

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha volgut destacar respecte a este concert que el públic valencià “gaudirà de nou de l’excel·lència de la seua orquestra, l’Orquestra de València, revalidada després de l’exitosa visita a París amb el mestre Liebreich, amb un concert que ens va fascinar a totes i a tots, però especialment al públic parisenc per l’alta qualitat interpretativa exhibida”.

Començarà el concert amb l’obra “Fratres” d’Arvo Pärt, d’inspiració en la Música Antigua i d’una profunda intimitat i sensació de pau interior, aconseguides a través de la tècnica tintinnabuli (en llatí, “campana”). Després, “A la memòria d’un àngel”, concert que Alban Berg va dedicar a Manon Gropius, la filla d’Alma Mahler i Walter Gropius, morta molt jove. Encarregat pel violinista ucraïnés Louis Krasner, va ser estrenat l’abril de 1936 en Barcelona, pocs mesos després de la mort de Berg i pocs abans de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Serà interpretat per la violinista alemanya Viviane Hagner, el talent de la qual la va fer debutar amb 13 anys amb Zubin Mehta. Completen este programa la Simfonia núm. 44 “Fúnebre” de Haydn i el “Preludi” i “Els encants de Divendres Sant” de l’òpera “Parsifal” en la qual Wagner parla de la redempció de la humanitat.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat la labor de Liebreich al capdavant de l’Orquestra de València, ja que “la seua titularitat, que a penes s’ha iniciat, ja està aconseguint magnífics resultats artístics com l’experimentat a París, com també el favor del nostre públic, que cada concert d’abonament ens està transmetent l’encert de la seua arribada”.

Nascuda a Munic, Viviane Hagner ha actuat amb les principals orquestres del món com la Filharmònica de Berlín, orquestres simfòniques de Boston i Chicago, Orquestra de Cleveland, Gewandhaus de Leipzig, Nova York Philharmonic o la Philharmonia Orchestra, entre altres. A més de la seua aproximació profunda i virtuosa al repertori clàssic, Viviane Hagner és una gran defensora de grans compositors contemporanis com Gubaidulina, Hartmann i Lutoslawski.

El 2002 va estrenar mundialment el Concert per a violí d’Unsuk Chin amb la Deutsches Simphonie Orchester de Berlín dirigida per Kent Nagano, que va portar després per tota Europa, els Estats Units o el Brasil. Compromesa amb la música de cambra, actua regularment a les sales més prestigioses del món, així com en festivals internacionals importants com Ravello Festival, Salzburg Easter Festival i el Festival Mostly Mozart en el Lincoln Center de Nova York. És fundadora i directora artística del Festival Krzyżowa-Music.