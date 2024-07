Zoo s'acomiada del seu públic dissabte a casa

Zoo baixarà pel seu tobogan per última vegada dissabte, i ho farà a casa, a Gandia. El grup de la Safor tancarà així una etapa de 10 anys sobre els escenaris dins el marc del festival Pirata Beach.

El concert tanca també la seua Gira Epíleg, amb la qual s'han acomiadat sobre els escenaris sempre a través de diversos festivals que han passat des de ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao o Palma de Mallorca, fins a Jerez de la Frontera o el Bonillo.

Però en aquestos 10 anys de trajectòria zoo ha actuat per tot el territori valencià, per tot el domini lingüístic, per tot l'estat espanyol i fins i tot a països com França, Polònia, el Japó, Alemanya, Hongria, Anglaterra, Suïssa, Bèlgica i Palestina. Les seues majors fites han estat omplir el Wizink Center de Madrid i el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pirata Beach Fest

La sisena edició del Pirata Beach Fest que se celebrarà a Gandia entre el 10 i el 13 de juliol, preveu congregar, segons els organitzadors, més de 100.000 persones. Així ho ha explicat la regidora de Política Festiva, Cultura i Turisme, Balbina Sendra, i el promotor i director del Pirata Beach Fest, Duke Abengózar.

“El festival és una aposta forta i valenta per part dels organitzadors”, ha destacat Sendra qui ha qualificat la seua permanència a la ciutat com una bona notícia. “És un Festival ja consolidat, que creix any rere any, i que ja és un referent nacional que beneficia el comerç, l'hostaleria i la indústria dels allotjaments”. “Són milers les persones que s'acosten un o dos dies per veure els seus artistes preferits i aquest any ja estem comprovant com els allotjaments noten la celebració d´aquest macroesdeveniment musical”.

Abengózar ha explicat que “tot està en marxa. Dimecres ja tindrem la zona d'acampada amb 5.000 persones i ens consta que la demanda de càmpings, apartaments i hotels és molt alta perquè l'edat dels assistents ha augmentat i demanen un altre tipus d'allotjaments”.