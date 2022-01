FOTOGALERÍA | Así ha sido el proceso de vacunación de los niños de 5 a 8 años en los colegios valencianos

Este jueves se ha retomado la vacunación pediátrica en los colegios valencianos, una campaña que se desarrollará en varias jornadas de trabajo entre el 13 y el 21 de enero. Se trata de comenzar la inmunización de los 186.000 niños de 5 a 8 años -primero, segundo y tercero de Primaria- y a aquellos cuya vacunación quedó pendiente en diciembre, completando así el proceso que se inició a finales de año con la administración de la primera dosis a los menores de entre 9 y 11 años (107.360 niños fueron vacunados en diciembre con el medicamento de Pfizer) hasta alcanzar los cerca de 330.000 alumnos de Primaria que hay en la Comunitat Valenciana.

El proceso, como en la primera fase, se está desarrollando en los propios centros escolares con independencia de su titularidad, en horario lectivo y por nivel educativo para preservar los grupos habituales de convivencia. La segunda inyección se les administrará ocho semanas después de haber recibido el primer pinchazo (en febrero a los niños vacunados en diciembre y en marzo a quienes se vacunen en enero).

José Antonio Lluch, jefe de Promoción de Salud de la Conselleria de Sanidad y uno de los responsables del programa valenciano de vacunación, aseguraba que el proceso se ha desarrollado "sin ningún problema" y ha defendido el éxito de la estrategia de administrar las vacunas en los centros docentes: "Ya en la primera fase dio muy buen resultado, con unas coberturas muy aceptables".

Lluch ha valorado la aceptación de este proceso entre las familias: "La percepción que tenemos es que los padres son conscientes de la importancia de la vacunación, y por lo tanto están autorizando". Aunque hasta que no finalice la campaña no se sabrá la cantidad de escolares inmunizados, desde Sanidad confían en que el porcentaje no difiera demasiado de lo que ha sucedido en el grupo de edad de 12 a 20 años, alrededor del 80%. Entre los niños de 9 a 11 años, que se vacunaron antes de las vacaciones de Navidad, se llegó al 70%.

No obstante, el jefe de Promoción de Salud ha puntualizado que la Conselleria va a garantizar que todos aquellos niños cuyos padres quieran que sean vacunados, tengan acceso a la vacuna. En cuanto a aquellos niños que no hayan sido inmunizados por padecer COVID, "la recomendación es que esperen cuatro semanas antes de recibir la dosis, aunque en el caso de que exista algún problema grave de salud estos plazos pueden ser acortados"

En cuanto a los menores que ya tengan doce años cumplidos, éstos recibirán la dosis de adulto y no la pediátrica, porque los laboratorios "han demostrado la efectividad y dosificación en función de la edad de las personas". Por tanto, quienes hayan recibido la primera inyección antes de los 12 años la habrán recibido pediátrica y los que la reciban después, "será una dosis de adulto".

Por su parte, Fernando Riera, director de Enfermería del servicio de Atención Primaria del departamento de Salud de Alicante-Hospital General, insistía en la necesidad de completar el proceso de vacunación: "Es la única posibilidad que tenemos a día de hoy de frenar la pandemia. Tenemos que vacunar a todo el mundo".

Hasta al colegio se desplaza un equipo integrado por personal facultativo, de Enfermería y de apoyo logístico que inmuniza a los niños y niñas cuyas familias han autorizado la vacunación. En el momento de la inoculación, se permite que un único familiar entre en el centro educativo para acompañar emocionalmente al o la menor. Tras la inyección, el niño o la niña permanece unos minutos en observación. A día de hoy, la Comunitat Valenciana ya cuenta con 192.640 dosis y, a la previsión inicial de 138.000 adicionales, hay que añadir una nueva remesa de 54.000 dosis conocida este miércoles, hasta llegar en total a 384.640 dosis.

Desde el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) han hecho públicos los primeros datos de seguridad en la vacunación de los niños de 5 a 11 años: "Más del 98% de los efectos secundarios son leves y ocurren en las primeras 48 horas", mientras que las miocarditis "se presentan con una frecuencia global de 1,3 casos por cada millón de vacunas suministradas".