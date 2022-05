Una fuerte tormenta estática azota València y destroza todos los registros

🧑‍🚒Nit complicada per als serveis d’emergència per la situació que han deixat les intenses pluges

📹Vídeo que mostra 2 rescats d’esta nit a Paterna. Els bombers han rescatat un conductor d’ambulància i una dona que no podia eixir pels seus mitjans d’una zona pròxima a l’estació pic.twitter.com/wCGFFTt2la