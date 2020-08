Instagram censura una novela por su portada, en la que aparece la autora de niña en la playa

La censura en las redes sociales es algo habitual, sobre todo cuando aparecen contenidos considerados por el algoritmo de turno como contenido sexual explícito. Sin embargo, este exceso de celo, en numerosas ocasiones, acaba por afectar a contenidos que objetivamente no deberían ser controvertidos. La escritora valenciana Elisa Ferrer ha sido una de las últimas víctimas de esta práctica después de que Instagram le haya censurado su novela 'Temporada de avispas' (premio Tusquets Editores de Novela 2019), en cuya portada aparece una foto de la autora de niña en la playa con la parte inferior del biquini. La red social, propiedad de Facebook -también habitual en estas prácticas-, considera el contenido de la portada como "sexual activity and nudity" (actividad sexual y desnudez), por lo que ha decidido retirar la foto cada vez que intenta publicarse, así como el hastag #temporadadeavispas.

La autora denunció en su perfil de Twitter esta situación: "Harta de los señoros malpensados de Instagram o de la corrección moral mal entendida (o de un algoritmo mal programado y mal pensado y mal censor de lo que nunca debe ser censurado). HARTA". "Me comunican que el hastag #Temporadadeavispas está oculto porque en la portada aparece una niña pequeña en biquini sin la parte de arriba. Una niña pequeña. Una niña pequeña. ¡Una niña pequeña! Y si fuera mayor, ¡gritaría también! #freeniple", lamentaba indignada en redes sociales Ferrer.

Harta de los señoros malpensados de Instagram o de la corrección moral mal entendida (o de un algoritmo mal programado y mal pensado y mal censor de lo que nunca debe ser censurado). HARTA pic.twitter.com/e3FrGDs3Ry — ElisaFerrerM (@ElisaFerrerM) 3 de agosto de 2020

La autora reconoce, en conversación con eldiario.es, que desde el pasado mes de noviembre, cuando salió la novela, le habían comentado varios contactos que Instagram les retiraba la imagen de la novela cuando intentaban subirla, "pero era algo aleatorio, que no le sucedía a todo el mundo y no siempre", pero que su enfado se vio aumentado considerablemente cuando esta misma semana le comentaron que habían retirado el hastag relacionado con el título del libro por esta misma razón: "Es una decisión que me afecta a mí, a nivel de promoción, y afecta al lector, que no puede seguir las publicaciones relacionadas con la novela, además de que se hace imposible crear comunidad".

Ferrer critica el "puritanismo exacerbado" que implican este tipo de actuaciones, que eliminan "una publicación de hace treinta años en la que aparezco yo, pero que podría ser perfectamente un niño, y sin embargo permite que se publique cualquier vídeo con contenido explícitamente violento".