Kejelcha: “El récord de media maratón era mi sueño y lo he batido”

El etíope Yomif Kejelcha estableció este domingo en Valencia un nuevo récord del mundo en el Medio Maratón Trinidad Alfonso al acabar la prueba en un tiempo oficioso de 57.30, un segundo por debajo de los 57.31 de Jacob Kiplimo en Lisboa en 2021. Kejelcha aseguró que, con esta marca y ese éxito, ha cumplido su sueño.

“El récord de media maratón era mi sueño y lo he batido. Estoy muy contento. He batido mi récord personal en Valencia y ahora he batido el récord del mundo”, señaló en declaraciones facilitadas por la organización un atleta que ha mejorado su marca en cada edición que ha corrido en València.

El etíope admitió que la lluvia hizo “una carrera complicada” y que no la posibilidad de caerse le preocupaba. “No me he encontrado del todo cómodo con las zapatillas, con la lluvia resbalaban. No era fácil girar a la derecha”, apuntó

Además, señaló que siempre pensó que podía lograrlo pero admitió que al mismo tiempo dudaba de si lo lograría. “Yo me dije que tenía que hacer 57 minutos, lo estaba viendo en el reloj y veía que era posible, a pesar de la lluvia. Yo quería hacerlo y por eso estoy muy feliz”, afirmó.

“En el kilómetro 15 estaba muy cómodo y pensaba que podía conseguir el récord. En el 18 y 19 ya me he puesto nervioso, hubo un cambio de ritmo y no sabía si podía conseguirlo. Iba pendiente del reloj del coche y todo el rato pensando si lo lograría”, recordó.

Por su parte, Agnes Ngetich, ganadora femenina dijo estar contenta por su triunfo pese a que por momentos pareció que tenía también asegurado un récord del mundo que finalmente no logró.

“Estoy muy feliz y orgullosa por alcanzar el segundo tiempo más rápido de la historia en mi debut. Valencia siempre estará en mi memoria. Siempre recordaré mi récord en el 10K y ahora esto. Espero volver a correr en Valencia. No ha sido un error correr el primer 10K muy rápido, está hecho a conciencia para intentar ganar en Valencia”, afirmó.

“Es un gran logro para mí. He hecho un buen tiempo y he conseguido el resultado a pesar de que llovía. Algún día intentaré conseguir un nuevo récord, espero que sea en Valencia”, deslizó.

Por su parte, el seleccionador de la categoría élite, Marc Roig, aseguró que en la organización pueden estar “muy orgullosos de los resultados obtenidos” pese a una climatología que dijo “no lo ha puesto fácil”

“Un récord del mundo no se bate todos los días, pero ha pasado muchas veces en Valencia. Pero ha sido un día de récord, un día espectacular en la categoría masculina. Y en la carrera femenina se ha intentado y se ha evaporado en el último tramo. El año pasado tuvimos cuatro hombres en 57 minutos, este año hemos tenido tres mujeres en 63 minutos. No puedo estar más que orgulloso”, afirmó.