Oleada de impagos en la Generalitat Valenciana: farmacia, dependencia y empleados públicos sufren retrasos

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras denuncian una oleada de impagos “sin precedentes” por parte de la Generalitat Valenciana. Los retrasos en las nóminas y otros errores en las mismas afectan a los departamentos de Igualdad y Servicios Sociales, Educación y Agricultura, tanto a personal de la propia administración como de organismos autónomos y empresas concesionarias.

Según un comunicado de UGT, centenares de personas trabajadoras de la Generalitat Valenciana, en su mayoría de la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales y del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que estaban realizando sustituciones o tenían contratos de 21 días no han recibido sus nóminas. El sindicato califica el incidente como “grave e insólito”: “Nunca en la historia de la Generalitat Hacienda había dejado de pagar a sus empleados y empleadas públicos”, afirman. La incidencia, denuncian, generará disfunciones en la actualización de trienios o grados de carrera profesional que se hayan devengado este mes, y “es, si cabe, más grave porque afecta a trabajadoras y trabajadores sustitutos (en su mayoría mujeres) que cobran a mes vencido”, lo que aumenta la demora.

Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, también han recopilado una serie de impagos de la Administración Pública. Estos afectan a Sanidad, por el pago a las farmacias, a Educación y a Servicios Sociales, cuyos beneficiarios denuncian retrasos en el sistema de dependencia. Los retrasos abarcan los meses de diciembre y enero. “En las últimas semanas estamos comprobando cómo los impagos de la Generalitat se extienden a todas partes. En el ámbito educativo hay maestros que llevan dos meses sin cobrar y personal de limpieza de los centros educativos que tampoco reciben sus nóminas”, denuncia en un comunicado la portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas. Según advierte, sucede lo mismo en el ámbito de los servicios sociales, “con trabajadores públicos que no cobran, impagos a entidades del sector e impagos de ayudas como la de la Dependencia”.

Por parte del PSPV, su portavoz José Muñoz ha apuntado: “Hemos tenido conocimiento de retrasos en los pagos de las ayudas a la dependencia, las nóminas de los docentes, los trabajadores del IVIA, así como de miles de trabajadores sustitutos en la Generalitat, a lo que se suma que la Generalitat no ha ingresado a los Ayuntamientos la participación de los tributos del estado ni lo que le corresponde a las farmacias”. En un comunicado, el síndic indica que “los impagos generalizados en la Generalitat Valenciana están provocando un colapso sin precedentes en todos los niveles de la administración”. Ambos han pedido la comparecencia de la Consellera de Hacienda, Ruth Merino, para explicar los problemas con las nóminas.

Otros trabajadores han trasladado a este diario que tienen problemas con las nóminas de Educación desde el pasado verano. En concreto, denuncian que no se les abonan los complementos retributivos, superiores a 800 euros mensuales. También tienen problemas los profesores de Formación Profesional, que se integraron en el cuerpo de profesores de secundaria en septiembre y no han cobrado lo que corresponde a su nueva situación.

Por otro lado, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que una de las empresas encargada de la limpieza de un centenar de centros educativos de secundaria no podrá hacer frente a las nóminas porque lleva cuatro meses sin cobrar de la Conselleria de Educación. MESNET, adjudicataria del servicio de limpieza de varios institutos públicos de Alicante y Valencia, ha comunicado a los presidentes y presidentas de los comités de empresa que no dispone de capacidad económica para asumir el pago de la nóminas debido al impago de facturas por parte de Educación desde octubre de 2023. La empresa ha trasladado que no va a poder hacer frente a la nómina de la plantilla de lotes adjudicados si no se abona esta deuda en el mes de enero. Educación afirma que está en fase de resolución y deriva la responsabilidad a Hacienda.

Las consellerias han derivado la responsabilidad a Hacienda aduciendo un error informático. Según publicó Valencia Plaza, los trabajadores recibieron una circular en la que se les indicó que cobrarían la nómina junto a la de febrero. El motivo, apuntan, es el nuevo sistema 'Nefis', que controla los pagos de la Administración. Hacienda niega los impagos, aunque reconoce “algunas incidencias que son posteriormente subsanadas”. La titular de este departamento, Ruth Merino, ha indicado que el volumen de incidencias “no difiere de forma notable” del que se ha registrado en ejercicios anteriores, “pese a que en este 2024 se ha puesto en marcha el nuevo sistema operativo Nefis”, según recoge la Generalitat en un comunicado, y ha considerado que los funcionarios han realizado un gran esfuerzo en la adaptación. “El proceso de implantación ha supuesto un sobreesfuerzo a los órganos de gestión, que se han tenido que enfrentar a una herramienta nueva, así como a los dos departamentos técnicos, que han tenido que supervisar todos los procesos y han demostrado una gran profesionalidad”, ha afirmado.