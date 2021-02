Asesinato en el tajo

El titulo nos hace venir a la mente una obra de ficción de Agatha Christie, aunque lo triste es que hablamos de la realidad laboral que nos toca vivir.Cuando el gobierno de M. Rajoy impuso la reforma laboral, solo aplaudida por la patronal, no solo consiguió rebajar las condiciones laborales, consiguió devaluarlas. Antepuso la búsqueda de beneficio al valor del trabajo y en aras de ese beneficio había que reducir los costes de las personas trabajadoras.

Trabajos más precarios, en peores condiciones de realización, con salarios más bajos, más baratos de prescindir… creando la figura del trabajador pobre, del trabajador continuamente amenazado con la pérdida del empleo que es el que le permite comer cada día y dar de comer a toda su familia.Esa filosofía de devaluación del trabajo se ha trasladado a la persona que lo presta, que pasa a ser una mera herramienta en el proceso productivo, que cuando se rompe o se desgasta se sustituye por otra igual de barata, por lo que no es necesario invertir lo suficiente en prevenir esa rotura, ese desgaste…

Pero hay actuaciones que incluso ahondan en ese fondo de precariedad, que nos hacen dudar del propio ser humano, como la actuación ante el accidente laboral ocurrido el pasado viernes en Alboraya, no avisando a los servicios de emergencia cuando el trabajador cae de un andamio, ocultarlo porque no tenía contrato laboral, llevarlo en furgoneta a urgencias y abandonarlo sin identificar pese a sus múltiples y graves heridas internas que al final le causan la muerte…

La siniestralidad laboral está ganando la batalla a la prevención de riesgos. La falta de conciencia de algunas empresas que obligan a trabajar en situaciones que saben que son peligrosas sin poner las medidas de seguridad necesarias (alevosía) y lo hacen para ganar más dinero sin importar el daño causado (recompensa) producen muertes.

Y cuando se produce una muerte, no de forma eventual e involuntaria, si no con alevosía y por la recompensa ya no hablamos de accidente, hablamos de asesinato.