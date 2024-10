No som terreta, som País

En els últims anys, s'ha popularitzat l'ús del terme “terreta” per referir-se al País Valencià. Aquest terme, que en un principi pot semblar afectuós i proper, amaga una simplificació que no fa justícia a la riquesa i diversitat del nostre territori. És hora de reivindicar que no som una simple “terreta”, som un país amb una identitat pròpia, una història rica i una cultura vibrant.

Una identitat reduïda. Quan es parla del País Valencià com “la terreta”, es redueix la nostra identitat a una imatge estereotipada de platges, sol i festes. Si bé aquests elements formen part del nostre atractiu, el País Valencià és molt més que això. Som una terra de contrastos, amb muntanyes imponents, valls fèrtils, ciutats històriques i pobles amb encant. Reduir-nos a una “terreta” és ignorar la complexitat i la diversitat que ens defineixen.

Una història rica. El País Valencià té una història que es remunta a mil·lennis. Des dels ibers fins als romans, passant pels musulmans i els cristians, el nostre territori ha estat un punt de trobada de cultures i civilitzacions. Aquesta història ha deixat una empremta profunda en la nostra arquitectura, la nostra llengua i les nostres tradicions. Referir-nos com “la terreta” és oblidar aquesta herència rica i valuosa que ens fa únics.

Una cultura vibrant. La cultura valenciana és una de les més riques i diverses de la península. Des de la música tradicional fins a les arts escèniques, passant per la gastronomia i les festes populars, el nostre país és un bressol de creativitat i expressió cultural. Les Falles, la Tomatina, els Bous al Carrer, les Fogueres de Sant Joan i tantes altres celebracions són exemples de la vitalitat i la passió del nostre poble. Reduir-nos a una “terreta” és menystenir aquesta efervescència cultural que ens caracteritza.

Un futur prometedor. El País Valencià no és només un lloc del passat, sinó també un territori amb un futur prometedor. La nostra economia és dinàmica i diversificada, amb sectors com el turisme, l'agricultura, la indústria i els serveis que contribueixen al nostre creixement i prosperitat. A més, som una terra d'innovació i emprenedoria, amb una joventut preparada i amb ganes de construir un futur millor. Referir-nos com “la terreta” és ignorar el potencial i les aspiracions del nostre país.

Reivindiquem el nostre nom. És hora de reivindicar el nostre nom i la nostra identitat. No som una simple “terreta”, som un país amb tot el que això implica. Som el País Valencià, una terra de diversitat, història, cultura i futur. És important que ens referim a nosaltres mateixos amb el respecte i la dignitat que mereixem, reconeixent la nostra riquesa i complexitat.

De Regne a País. El terme “País Valencià” és la concepció moderna de l'antic Regne de València. Aquest canvi de denominació reflecteix una evolució en la nostra identitat col·lectiva. El concepte de “país” engloba no només el territori, sinó també la seua gent, la seua cultura i les seues aspiracions. És una manera de reconèixer que som una comunitat viva i dinàmica, amb una història rica però també amb un futur prometedor. El que abans dèiem “Regne”, avui ho anomenem “País”, i això ens dona una perspectiva més completa i inclusiva de la nostra identitat.

En definitiva, el terme “terreta” pot semblar inofensiu, però amaga una simplificació que no fa justícia a la realitat del nostre territori. Reivindiquem el nostre nom i la nostra identitat, i mostrem al món que som molt més que una “terreta”. Som un país amb una història rica, una cultura vibrant i un futur prometedor. Som el País Valencià.