Feijoó apunta que el PP no puede “validar” cargos políticos en el CGPJ y asegura que “si el Gobierno quiere, hay acuerdo”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que su formación no puede “validar” que haya cargos políticos que pasen a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en ese sentido negocia “requisitos de idoneidad” con el Gobierno. Feijóo ha subrayado además que quiere que “la gente sepa” que él no quiere “nombrar cargos del PP en el CGPJ” porque el compromiso de su partido es despolitizar al máximo los nombramientos.

El líder de la oposición, que ha participado en València en un encuentro informativo organizado por el diario Las Provincias, ha recalcado que su partido acepta renovar el CGPJ con la ley vigente, pero siempre que se refuerce la independencia judicial. Esta máxima, indica, pasa por varias condiciones: que no haya cargos políticos, que haya un compromiso para cambiar la legislación en el siguiente Consejo, dando “mayor protagonismo” a jueces y magistrados en el turno judicial, y, según ha recalcado este viernes, que el CGPJ tome sus decisiones por una mayoría de tres quintos. El dirigente popular asegura que estas condiciones se plantean “para que no haya dudas de que esto no es una mayoría progresista, una conservadora”, ha explicado y ha apuntado seguidamente: “Con este planteamiento ahora vamos a buscar personas”.

“Si el Gobierno quiere, llegamos a un acuerdo”, ha recalcado Feijóo: avisa de que no validará políticos como vocales del CGPJ y ha advertido de que si el Ejecutivo pretende nombrar a sus diez sin cumplir “ningún requisito” y proponiendo por ejemplo a consejeros autonómicos o secretarios de estado eso el PP no lo puede “validar”.

El líder del PP ha recordado además que el comisario europeo de Justicia reclamó una modificación legislativa para dar protagonismo a jueces y magistrados en las siguientes designaciones, un cambio que sería bueno que estuviera aprobado para la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023.

Feijóo ha culpado además al Ejecutivo del bloqueo que vive el Poder Judicial porque “intervino el Consejo y le prohibió hacer ningún nombramiento” y ha recalcado que negocian simultáneamente la renovación del CGPJ y la del Tribunal Constitucional.