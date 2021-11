Promover las energías renovables desde la pequeña escala: una comunidad energética local en Faura

Faura impulsa la creación de una comunidad energética local (CEL), lo que su alcalde Toni Gaspar considera como "un paso más en el reto continuo de conseguir una sociedad sostenible ante las amenazas del cambio climático". Este proyecto de la CEL está encabezado por el propio Ayuntamiento de Faura. "Porque sabemos que en un pueblo de 4.000 habitantes, si el músculo no lo pone el ayuntamiento, es muy difícil que los vecinos puedan conseguirlo en solitario", explica Gaspar.

El también presidente de la Diputación de València apunta: "Esta iniciativa no es nada improvisado, no surge por el incremento de la factura de la luz -realmente aquí ha afectado a pocos vecinos-, llevamos más de año y medio trabajándolo, pero ahora se han dado mejores circunstancias, un entorno más predispuesto, tanto en las administraciones como en la población, con la que se ha hecho un trabajo de concienciación, pero también las administraciones. Ahora existen más ayudas de la Generalitat y en otras instituciones".

Para esta concienciación que permita impulsar la CEL, el Ayuntamiento ha organizado diferentes talleres formativos y de participación ciudadana para constituir próximamente la comunidad energética, a la que se pueden adherir todas aquellas vecinas y vecinos interesados en utilizar energías renovables y también reducir el precio de su factura eléctrica. Para ello el consistorio será una de las entidades que formará parte de esta CEL.

"Las comunidades energéticas de renovables permiten reducir los costes energéticos tanto de edificios y equipamientos públicos como de los usuarios privados con ahorros medianos desde el primer día de entre el 20% y el 40%; dinamizar la economía local y avanzar en los objetivos de descarbonización, reduciendo las emisiones de CO₂ a la atmósfera, y de mejora del bienestar y salud de las personas", explica el Ayuntamiento de Faura.

Como paso previo a la creación de esta CEL, desde el pasado 7 de octubre y hasta el 24 de noviembre el Ayuntamiento está llevado a cabo varias sesiones informativas y formativas, para que la ciudadanía conozca de qué manera puede formar parte de esta comunidad y qué beneficios sacará de su adhesión. En ese sentido, entre otros aspectos, en estos talleres impartidos por la empresa Sapiens Energía, cooperativa especializada en el diseño, construcción y gestión de comunidades energéticas, se han explicado los principales conceptos de la factura eléctrica y de qué manera se puede ahorrar energía en el hogar.

La primera instalación tendrá 85 placas fotovoltaicas

Una vez finalicen estas sesiones se constituirá la CEL que participará de la primera instalación energética de Faura. Esta se construirá sobre la cubierta del pabellón multiusos y contará con 85 placas fotovoltaicas, con 34,43 kilovatios de potencia máxima instalada. Esta primera cubierta solar ha recibido financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana.

De este modo, los miembros de la CEL de Faura se convertirán, al mismo tiempo, en productores, gestores y usuarios de energía limpia y más económica, mediante instalaciones de autoconsumo colectivo de energías renovables de proximidad de su propiedad, que generarán impactos positivos en su entorno social y medioambiental. La gestión es participativa y democrática. Además, el proyecto de Faura incluye un sistema de 'cuadro de visualización', a través del cual cada usuario tiene acceso a información de su comportamiento de consumo, de forma que puede maximizar su eficiencia, modificar sus hábitos y conseguir reducir al máximo posible sus costes.

Apuesta de gobierno

La puesta en marcha de esta CEL se enmarca en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Faura, que recoge las medidas para reducir la emisión de CO₂ a nivel local y avanzar en los objetivos de sostenibilidad del municipio. Un documento estratégico de planificación energética y climática aprobado por unanimidad durante el pasado pleno de febrero que contempla esta figura de autoconsumo colectivo como una de las líneas estratégicas a implantar.

El PACES contiene las acciones que el municipio tiene que llevar a cabo para superar los objetivos establecidos por la UE para el año 2030, como son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la apuesta por las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, tanto en su actividad en tanto que institución como con la difusión de buenas prácticas entre la ciudadanía.

Toni Gaspar explica que la sostenibilidad es una de las insignias de su gobierno en Faura, y que cumple con la premisa de luchar contra un problema global desde la actuación local. "Tenemos que actuar todos, sin parar de realizar cambios día a día, esta CEL es una pieza más que se une a otros puntos como la utilización de materiales sostenibles. En el ayuntamiento, cuando se hacen comidas públicas, usamos cubiertos de madera y no de plástico, a veces a la gente le cuesta entenderlo, pero se acepta y se avanza". El alcalde añade otros ejemplos como la renovación del parque automovilístico municipal, con coches eléctricos e híbridos. "Pero para ello debemos completarlo con una red de cargadores de coches públicos"; indica y por otro lado señala que el nuevo colegio que se construye dejará de utilizar energías fósiles en su día a día. "Es un reto continuo, y entendemos que no se puede hacer todo de una vez, pero no podemos dejar de avanzar hacia la sostenibilidad e implicar a todos los vecinos".