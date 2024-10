Salvem la Vall exige a la CHJ que paralice el plan para construir 488 chalets en Llíber

Miembros de la plataforma Salvem la Vall se han concentrado este sábado ante las puertas de la Delegación del Gobierno en València para exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que paralice la tramitación de la concesión hídrica al Plan de Llíber, que prevé la construcción de 488 chalets con piscina en la Muntanya Llarga.

Vecinos de la Vall de Pop, convocados por la plataforma, han protestado con una gran pancarta con el lema 'Sense aigua no hi ha vida. Sense paisatge no hi ha identitat. Salvem la Vall', y han reclamado la defensa de los recursos hídricos y medioambientales de sus pueblos.

Del mismo modo, han cuestionado la “doble vara de medir” de la CHJ, estableciendo restricciones el pasado verano por la sequía e “incrementando la saturación de los recursos hídricos” as tramitar el plan urbanístico. Un modelo, advierten, que “ya hemos vivido en otras épocas”.

La plataforma reclama al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que rechace el inicio de la tramitación de concesión hídrica para este plan urbanístico, y que se tengan en cuenta las más de 750 alegaciones de ayuntamientos y vecindario en contra.

Información “tergiversada”

Denuncian que el trámite se basa en “información tergiversada” por el Ayuntamiento de Llíber, dado que se han reducido a la baja las necesidades hídricas reales del Plan Parcial, que supone una destrucción del paraje natural de la Muntanya Llarga para ubicar 488 chalés de lujo con piscina.

La plataforma recuerda que el valle ha sufrido graves restricciones hídricas exigidas por la propia CHJ este verano ante el exceso de demanda actual.

“El municipio de Llíber consume en la actualidad el doble de recursos de los que tiene asignados y es imposible sumar las necesidades de un nuevo desarrollo urbanístico que duplicaría su población”, advierten.

Señalan asimismo que los informes técnicos que han aportado en sus alegaciones demuestran que en la zona donde se pretende construir un nuevo pozo se han salinizado todas las perforaciones previas.

La plataforma advierte asimismo que la ejecución del PAI “pone en riesgo el medio natural y la subsistencia hídrica de todo el Valle del Pop”.

Falta de suficiencia hídrica

Reclaman a la CHJ que se les aporte la documentación íntegra del expediente, y denuncian que ni el Ayuntamiento de Llíber ni el Agente Urbanizador han informado al vecinos de la realidad de la tramitación y aprobación del Plan Parcial y del PAI, que no cuenta con la suficiencia hídrica que exige la ley de aguas, tanto en la tramitación del año 2001 como en la de 2021.

Además, la plataforma destaca que el plan “está repleto de irregularidades” y que se pretende construir con una declaración de impacto ambiental de hace 23 años.

“Esta situación de presunta ilegalidad se está dirimiendo en la actualidad en dos recursos contencioso-administrativos en los juzgados del contencioso–administrativo de Alicante en defensa del interés general”, señala la asociación.

Los asistentes a la concentración han pedido una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; para explicarle la situación y entregarle una carta dirigida a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.