En aquest tercer episodi de la segona temporada de Sampleòpolis, que hem titulat “French Touch”, farem un passeig per l’escena electrònica contemporània francesa en companyia de Bruno Laurent, responsable del projecte en xarxes socials “La Fonoteca Francesa” que ha acceptat gustosament la invitació d'aquest podcast.

Bruno va náixer a França a la dècada dels 80 i va créixer en una casa plena de discos de vinil dels seus pares, que incloïen molta música clàssica, a Brassens i a Barbara. De fet, el seu interés per la música electrònica va començar després, molt particularment des que va fer el seu treball final de carrera sobre Björk.

Després de viure uns anys a Nàpols, va instal·lar-se a València, on va exercir de bibliotecari musical a l’Institut Francés fins al seu tancament, aquest 2020.

En aquesta tercera entrega de la segona temporada de Sampleòpolis, Bruno Laurent ens aporta el seu 'savoir faire' amb una selecció musical eclèctica i 'gourmet'.

TRACKLIST “FRENCH TOUCH [AMB BRUNO LAURENT]”

01. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

02. LAURENT GARNIER - Rex attitude

03. STARDUST - Music sounds better with you

04. DJ CUT KILLER - La haine

05. DJ MEHDI - Tunisia bambaata

06. PARA ONE - Ski lesson blues

07. CHLOÉ - Diva

08. ARANDEL - Hysope

09. AGORIA - Scala

10. MISS KITTIN & THE HACKER - Frank Sinatra

11. JENNIFER CARDINI & SHONKY - Tuesday paranoia

12. IRÈNE DRÉSEL - Devotee

13. TÉLÉPOPMUSIK - Breathe (Kartell Club remix)

14. LA FINE ÉQUIPE - Make u greedy

15. CHINESE MAN - Artichaut

16. KUNA MAZE - Outro

17. YUKSEK - The rollercoaster

18. ARNAUD REBOTINI - Seeking happiness

19. GRAND SOLEIL - Paradis 303

20. KX9000 - Sub fatima

21. dOP - A night in Sausalito

22. VÉRONIQUE SANSON - On m’attend là-bas (Funky French League remix)

23. ACID ARAB - Zhar

24. LOMEPAL & SUPERPOZE - Bécane

25. RONE & DOMINIQUE A - À l’errance

26. FRENCH 79 - Hometown

27. PARADIS - Le bal des oubliés