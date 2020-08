Tan solo seis de cada diez jóvenes valencianos están preocupados por la posibilidad de contagiarse de COVID-19

La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, ha destacado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que las políticas del Consell en esta materia "son una de las mejores inversiones para el futuro de la sociedad valenciana", y ha recordado alguna de estas iniciativas como la Ley de Políticas Integrales de Juventud y la Estrategia Valenciana de Juventud 2019-2023.

La secretaria autonómica ha explicado que, desde 2019, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 6 millones de euros para la contratación de profesionales de juventud en municipios de la Comunitat, en el marco de la puesta en marcha de la Estrategia Valenciana de Juventud.

Asimismo, ha señalado que la Xarxa Jove "es la concreción más clara del firme compromiso del Gobierno valenciano en las políticas municipales de juventud", mediante la contratación, a través de las entidades locales y las mancomunidades, de profesionales de juventud encargados de garantizar que los y las jóvenes "puedan definir y construir su proyecto vital, individual y colectivo, en igualdad de condiciones".

Irene Gavidia ha sido la encargada de presentar, junto a la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, el estudio 'El impacto de la COVID-19 y la nueva normalidad en la juventud valenciana", impulsado y coordinado conjuntamente por el IVAJ y el CVJ.

Según ha señalado la secretaria autonómica, se trata de un estudio que muestra las consecuencias del confinamiento y los primeros impactos de la pandemia en las personas jóvenes valencianas de entre 12 y 30 años, "que representan el 20 % de la población de la Comunitat".

Estudio del impacto de la COVID-19

Respecto a los resultados de este informe, la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, ha destacado que al 92% de las personas jóvenes encuestadas "le preocupa que sea alguien de su entorno quien enferme" mientras que al 61,8% le preocupa contagiarse ellos mismos de coronavirus, a pesar de que 3 de cada 4 personas entrevistadas no conoce a nadie que se haya contagiado.

Teniendo en cuenta que el 72% de las personas jóvenes valencianas no estaba emancipada antes del confinamiento, ni lo está ahora, la irrupción de la COVID-19 retrasará la emancipación futura, según señala el 41,1% de los y las jóvenes entrevistados, frente al 31,8% que afirma que no influirá en esta decisión y el 25,4% no lo sabe.

Las conclusiones del estudio reflejan que cerca del 70% de la población joven valenciana ha visto afectada su situación laboral, y las consecuencias más extendidas han sido el teletrabajo y los ERTE.

Además, el 64,9% de la muestra piensa que la situación laboral de las personas jóvenes valencianas es mala o muy mala, el 24,9% cree que es regular, el 5,5%, que es buena y el 1,4%, que es muy buena.

Respecto a la situación educativa durante el confinamiento, más del 80% ha aprobado el curso actual y podrá seguir sus estudios el curso próximo con normalidad. No obstante, casi el 50% ha tenido problemas para seguir el curso a distancia, sobre todo entre menores de 18 años, por las dificultades de aprendizajes, la falta de acompañamiento del profesorado y la dificultad de concentración por la situación social y sanitaria.

Convivencia durante el confinamiento

La convivencia durante el confinamiento ha sido valorada como buena o muy buena por parte del 72,3% de la juventud encuestada, y son los hombres, el grupo de edad de mayores de 24 años y las personas de origen extranjero quienes mejor la han valorado.

Aunque de forma muy minoritaria, la violencia adquiere presencia en los resultados del estudio. En un primer plano destaca la existencia de situaciones derivadas de la violencia intrafamiliar (4,3%) y en un segundo plano la violencia machista y por identidad sexual (1,8%).

El colectivo más castigado por las situaciones de violencia son el grupo de edad de 18 a 23 años y, en especial, las mujeres.

En relación al estado de salud de las personas encuestadas, el 34,6% considera que el confinamiento ha afectado a su salud física, mientras que el 43,1% afirma que ha afectado su salud mental, aunque solo el 15,7% ha señalado que durante el periodo del confinamiento se sentía mal o muy mal.