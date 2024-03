Picanya i Mutxamel enceten el calendari de les Trobades d’Escola Valenciana 2024 sota el lema “Fem poble, parlem valencià”

Les comarques de l’Horta Sud i l’Alacantí han acollit aquest matí les primeres Trobades d’Escola Valenciana 2024 sota el lema “Fem poble, parlem valencià”, una crida a l’activisme per la llengua en defensa del patrimoni cultural i lingüístic. Picanya i Mutxamel han estat els municipis valencians que han encetat el calendari amb cites adreçades a públic de secundària i batxillerat. Entorn de 4.200 persones, entre alumnat, professorat, famílies i activistes, hi han participat, mobilitzades per les coordinadores per la llengua Guaix i la Cívica, amb el suport de les comunitats educatives. Ambdós han reivindicat la necessitat dels moviments cívics per l’escola en valencià davant del context de gran hostilitat política i social envers la llengua i poques hores després de presentar-se la proposició de llei de llibertat educativa que rebaixa a mínims l'aprenentatge, ús i protecció del valencià.

Picanya, l’Horta Sud

Aquest divendres, la plaça del País Valencià de Picanya ha acollit la 4a Trobada de Secundària i Batxillerat de l’Horta Sud, amb la participació d’entorn a mil estudiants de dotze centres dels municipis de Picanya, Paiporta, Torrent, Castellar L’Oliveral, Picassent, Mislata i Alaquàs. L’activitat ha inclòs tallers escolars diversos i un concert amb Sa Pena i Els Clearings, un grup de l’IES Clara Campoamor d'Alaquàs. Hi ha participat Montse Morales i Payà com a representant d’Escola Valenciana, així com l’alcalde i la regidora d’Educació l’Ajuntament de Picanya, Josep Almenar i Navarro i Elena Ruiz i Pérez.

El president de Guaix, Coordinadora pel valencià de l’Horta Sud, Vicent Font Frasquet, ha destacat sentir-se molt orgullós “pel creixement de la quantitat de centres participants i la qualitat dels tallers proposats en aquesta aposta per la integració dels IES als moviments de les Trobades d’Escola Valenciana”. En aquest sentit, ha destacat la necessitat de seguir mobilitzant les comunitats educatives per la llengua i de crear consciència de poble cada dia, per tal d’unir-nos en la protecció d’aquest bé històric comú.

Mutxamel, l’Alacantí

El parc el Canyar de les Portells ha estat l’escenari de la 22a Trobada de Secundària i Batxillerat en Valencià de l’Alacantí, amb l’IES Mutxamel com a centre acollidor. Hi han participat vora 3.200 persones de 18 centres dels municipis de Xixona, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, El Campello i Alacant. L’activitat ha acollit tallers escolars diversos, fireta del llibre en valencià, actuacions de l’IES Mutxamel, l’IES l’Allusser, Marakatá Percussió i el Grup de danses de Loreto amb la colla el Nuvolet. Per a concloure, concert de La Gira d’Escola Valenciana amb Mawela i Amarg Pinet. L’acte ha comptat amb l’assistència de la vicepresidenta d’Escola Valenciana, Imma Garrigós i Albert i la regidora d’Educació de Mutxamel, Maria Loreto Riera Alberola.

La presidenta de La Cívica, Associació per la normalització del valencià a l’Alacantí, Marisol Pinilla Macías, ha assenyalat “la importància de blindar el valencià a l’escola davant els retrocessos en la transmissió”, per la qual cosa “és cabdal defensar els màxims percentatges de docència i garantir el criteri de continuïtat en el pas de primària a secundària”.

Trobades d’Escola Valenciana 2024

Els municipis que acolliran les pròximes Trobades 2024 d’Escola Valenciana són: Agost, l’Alacantí (24 març), Estivella, el Camp de Morvedre, i Cabanes, la Plana Alta (20 d’abril); Benimodo, la Ribera, i Burjassot, l’Horta Nord (21 d’abril); Burjassot, l’Horta Nord (25 d’abril); Pego, la Marina Alta (27 d’abril); Argelita (l’Alt Millars), Monòver (les Valls del Vinalopó), Santa Pola (el Baix Vinalopó) i València (28 d’abril); Novetlè, la Costera, i Albocàsser, el Maestrat (4 de maig); Llíria, el Camp de Túria (10 de maig); Picanya, l’Horta Sud, i Benissanó, el Camp de Túria (11 de maig); Tibi, l’Alcoià-Comtat, i Benidorm la Marina Baixa (25 maig); Llocnou de Sant Jeroni, la Safor-Valldigna (1 de juny); i Ontinyent, la Vall d’Albaida (14 de juny).

Entitats col·laboradores

Les Trobades 2024 tenen el suport de la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández, Aproop, Bromera, Abacus, Unión Alcoyana i Ofideco. També, de la Fundació Full, amb què Escola Valenciana comparteix el projecte “Llibres al cim. Cent d’Estellés”, per a divulgar el llegat del poeta a les comunitats educatives, i de la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, que incorporarà activitats a les programacions comarcals.