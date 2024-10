Es busca finançament per a llançar a l’espai el primer satèl·lit valencià, raó: Universitat Politècnica de València

Estígia serà el primer satèl·lit valencià a ser llançat a l’espai, un projecte que fa des de la Universitat Politècnica de València (UPV) i que duen a terme els estudiants d’Enginyeria Aeroespacial, Telecomunicacions, Informàtica, Enginyeria Electrònica, etc., de l’equip de Generació Espontània, Plutó UPV. Però aquest projecte requereix un finançament per al qual s’ha obert la col·laboració pública a través d’un micromecenatge.

L’objectiu és aconseguir 30.000 euros a través d’aquest micromecenatge impulsat per la UPV i per a fer-ho van tocant a totes les portes. Des d’empreses vinculades al sector de les telecomunicacions fins a particulars que vulguen contribuir a un projecte pioner desenvolupat íntegrament per estudiants. Guillermo Jarque, estudiant del màster universitari d’Enginyeria d’Aeronàutica, i project manager de Plutó UPV que va fundar l’equip fa dos anys explica que “Estígia serà el primer satèl·lit valencià i, per tant, serà d’interés per a múltiples entitats i empreses amb seu a la Comunitat Valenciana. Invertir en aquest projecte és invertir en futur i en tecnologia”.

Els mecenes que poden estar interessats a col·laborar en el projecte van des d’empreses vinculades al sector de les telecomunicacions fins a particulars que vulguen contribuir a un projecte pioner desenvolupat íntegrament per estudiants. Les donacions es poden fer a través de la web de mecenatge de la Universitat Politècnica de València i s’han establit diferents recompenses per a tot el que faça una donació.

El satèl·lit Estígia inclourà una intel·ligència artificial que permetrà contactar amb ell a través d’una app quan passe pel cel de València i se li podran fer preguntes sobre la temperatura a què està en l’espai, la seua altitud o temes relatius a cultura general.

La importància del projecte també la corroboren experts en el camp de les telecomunicacions. Vicente Boria, tutor de l’equip i president del Consorci Espacial Valencià, ha destacat que “es tracta d’un projecte de gran rellevància. El desenvolupament complet, el llançament i l’operació del satèl·lit Estígia, amb el qual s’interaccionarà des de la Terra, suposarà un èxit de la Comunitat Valenciana en l’àmbit de les comunicacions espacials des de plataformes de satèl·lits de molt baix cost”.