Carlos Mazón reconeix “menys confiança” en l’economia valenciana i una taxa de desocupació “alta”

Carlos Mazón considera que la Comunitat Valenciana “lidera la creació d’ocupació en aquest últim any a Espanya”, segons va dir el 26 de juliol passat en el Fòrum Alacant organitzat pel Club Información. El president autonòmic va advocar “per continuar treballant en un creixement sostenible i equilibrat i oferint un entorn de confiança, seguretat i estabilitat per a crear noves oportunitats per a valencians, castellonencs i alacantins”. No obstant això, el preàmbul del decret del Pla Simplifica, un colador de reformes que relaxa els requisits ambientals per a grans projectes, pinta un panorama completament diferent i molt allunyat del triomfalisme expressat per Mazón un any després d’accedir al Palau de la Generalitat i després de l’eixida de Vox de l’executiu autonòmic.

El text, per a justificar una necessitat urgent de les mesures qüestionada per l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, reflecteix una situació crítica de l’economia valenciana. Així doncs, reconeix una taxa de creixement de l’ocupació en el quart trimestre del 2023 de l’1,8%, “inferior a la mitjana nacional del 2,2%”.

Mazón va anunciar, dilluns passat en una entrevista amb l’agència Efe, que l’executiu valencià ha signat, des de setembre del 2023, contractes d’inversions per valor de quasi 8.000 milions d’euros, que suposarien al voltant de 10.000 llocs de treball, entre directes i indirectes. Per contra, el preàmbul reconeix que la inversió estrangera directa ha disminuït un 15% en comparació amb l’any anterior, “cosa que reflecteix menys confiança en l’entorn econòmic de la regió”, segons un informe de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). La taxa d’activitat se situa un punt percentual per davall de la mitjana nacional.

El decret de simplificació administrativa, que elimina 29 lleis, 37 decrets, 8 ordres i més de 500 articles vigents, també al·ludeix als “senyals de desacceleració” de l’economia valenciana, amb un creixement del PIB del 2,4% el 2023, “una disminució respecte dels anys anteriors” de l’etapa del Pacte del Botànic.

D’altra banda, l’Índex de Xifra de Negocis en la indústria valenciana va registrar, el març del 2024, una variació anual negativa del 4,7% (“cosa que reflecteix una contracció en les vendes de les empreses industrials en comparació amb l’any anterior”).

El preàmbul del decret també sosté que s’ha produït una desacceleració en l’activitat del sector serveis, amb un creixement “més baix de l’esperat” (amb una variació negativa del 3,2 el març del 2024). “Aquesta disminució en el sector serveis ha afectat la dinàmica general de l’economia valenciana”, afirma el text. A més, els índexs de producció industrial també reflecteixen una caiguda del 5,4% en els subsectors del tèxtil i del calçat.

Caiguda de les exportacions

El text també al·ludeix a un informe de BBVA Research, que reflecteix un creixement del PIB de la Comunitat Valenciana del 2,4%, “més baix” que el 5,9% registrat el 2022, amb el socialista Ximo Puig de president. “A més”, afig el preàmbul, “la caiguda de les exportacions relacionades amb el sector automotriu i altres problemes en la indústria han contribuït a una evolució econòmica menys vigorosa en comparació amb la mitjana nacional”.

El decret també recorda el “notable” increment en l’últim lustre dels preus de l’habitatge (un augment del 12,6%) i del lloguer (16%), que “han arribat a nivells rècord històrics”. “Aquest context econòmic és encara més crític si es compara amb l’evolució del poder adquisitiu dels valencians i les valencianes, que ha disminuït un 2,5% en els últims cinc anys”, afig.