Ciutats espanyoles, romaneses i sueques firmen a València un decàleg per a assolir la neutralitat climàtica

El grup de Ciutats Missió espanyoles, sueques i romaneses van signar dimecres un document inicial de treball per al desenvolupament de la Carta Verda València, una declaració per a desenvolupar, completar i ampliar durant tot l’any “que naix amb la voluntat d’inspirar els municipis europeus en la transició ecològica, però també amb la ferma intenció d’involucrar i conscienciar la ciutadania, que ha d’anar de bracet de l’Administració”.

Així ho ha afirmat l’alcaldessa de València, María José Catalá, en la trobada d’alcaldes i alcaldesses de ciutats espanyoles que tenen el Segell Missió, que és un aval del fet que són ciutats intel·ligents i climàticament neutres. En aquesta taula de treball, celebrada en el marc de la Valencia Cities Climate Week, a la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música, s’ha impulsat el document esmentat “per a fer de les nostres ciutats uns llocs més verds, més sostenibles i més habitables”.

“Amb aquest objectiu i amb la voluntat de compartir experiències sobre aquest tema” l’alcaldessa de València ha exposat algunes de les polítiques mediambientals desenvolupades en la capital del Túria, com, per exemple, el projecte ‘Requiem in power’ que persegueix autoproveir d’energia fotovoltaica el 100% de les necessitats energètiques municipals.

“Estem instal·lant plaques fotovoltaiques en les cobertes dels nínxols dels cementeris de València, que, amb una inversió de 3,4 milions d’euros, estarà desplegat a final d’any i evitarà l’emissió de prop de 1.000 tones de CO₂ a l’any, que és com si plantàrem 5.500 pins autòctons a l’any” ha detallat Catalá, que, així mateix, ha ressaltat: “El 75% de l’energia generada es destinarà a l’autoconsum dels edificis municipals i el 25% a satisfer la demanda de 800 llars vulnerables”, ha detallat.

El Perellonet, autosuficient energèticament

L’alcaldessa ha aprofitat la seua intervenció per a anunciar un projecte pilot del Perellonet, “que serà la primera localitat d’Espanya autosuficient energèticament”, un model que volem replicar al conjunt de la ciutat i ens servirà per a testar iniciatives i estimacions“.

“L’Ajuntament de València està dissenyant, amb una inversió d’1,3 milions d’euros, un pla d’autoproveïment d’energia amb l’objectiu que el 100% de l’energia que empren els serveis municipals procedisca d’instal·lacions fotovoltaiques. L’energia produïda (220.000 kilowatts hora a l’any) cobrirà les necessitats energètiques de l’enllumenat (130.000 kWh) i les dependències municipals (90.000 kWh)”, i estalviarem uns 37.000 euros a l’any, cosa que equival a evitar l’emissió de 32 tones de CO₂ a l’any“, ha concretat l’alcaldessa.

En la seua intervenció, Catalá també ha parlat de la declaració de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera de la Unesco, “que és un pas fonamental en la nostra estratègia de ciutat sostenible”; del treball municipal per a harmonitzar la protecció de l’espai natural amb el desenvolupament econòmic i social del seu entorn, “permetent a les empreses compensar la seua empremta de carboni i hídrica amb inversions en la conservació d’aquestes joies naturals”.

“Quant al turisme sostenible, treballem en un nou model de desenvolupament per a integrar el turisme de creuers de manera responsable, utilitzant tecnologia per a gestionar els fluxos de turistes i evitar la saturació en zones clau. A més, estem compromesos a augmentar els espais verds a València, amb projectes com el Parc de Desembocadura i la integració de zones verdes en nous desenvolupaments urbanístics. I per a finançar aquests projectes, busquem la col·laboració publicoprivada i la creació d’un Fons Missió que permeta el suport econòmic a escala europea, nacional, regional i local”, ha reiterat.

En general, el compromís d’incrementar les zones verdes a l’hora de dissenyar les ciutats ha sigut una de les “màximes” de tots els alcaldes i alcaldesses que han participat en aquesta trobada. Així doncs, els homòlegs de María José Catalá, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el de Valladolid, Jesús Julio Carnero; i les alcaldesses de Saragossa, Natalia Chueca; i Vitòria, Maider Etxebarria, han donat compte de diferents accions desenvolupades en aquesta línia.

Els cinc alcaldes i alcaldesses reunits en la taula de treball en què han adquirit protagonisme València, per la seua doble condició com a Ciutat Missió i Capital Verda Europea, i Vitòria, primera ciutat espanyola designada Capital Verda Europea, han coincidit a destacar “la importància de compartir experiències i coordinar esforços, així com de rebre suport econòmic i d’involucrar l’ecosistema empresarial, els agents socials i la ciutadania en general ”.

I així ha quedat plasmat en el document inicial de la Carta Verda València que detalla 12 punts per a continuar avançant en la Missió de Ciutats de la UE: Lideratge i compromís polític en la CE; Marc financer plurianual estratègic per a la Missió fins a 2030; Finançament privat; Recursos humans dedicats a la Missió; Transició justa; Integració entre mitigació i adaptació; Eines de coneixement i codi obert; Supervisió, indicadors de seguiment de la Missió; Canvis normatius i agilitació administrativa; Ruptura de sitges. Col·laboració interadministrativa; Associacions per a la missió; i Missió com a pas previ a l’àmbit 3.

Aquesta Declaració de Desenvolupament ha comptat amb el suport de les ciutats de Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Estocolm, Umeå, en cooperació amb Ciutats Viables i la plataforma nacional Cities Mission de Suècia. Les ciutats espanyoles signants han sigut València, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vitòria, Saragossa, en col·laboració amb citiES2030, la plataforma nacional de Cities Mission a Espanya.

Crítiques de Compromís

Una representació de regidores i regidors del grup municipal Compromís per València ha assistit a l’acte de clausura de les jornades Valencia Cities Climate Week, on, abans d’entrar a l’acte, han volgut escenificar –en el fotoreclam amb cartells amb missatges com ‘Make València green again’, ‘Protegim l’horta de València’ o ‘No to port expansion’– com el govern municipal “està desaprofitant la fita de la Capitalitat Verda Europea deixant fora, tant de la seua acció política com dels actes que fins ara organitza amb motiu de la capitalitat, les lluites i les entitats ecologistes històriques de la ciutat”.

Així ho ha explicat la portaveu de Compromís, Papi Robles, que ha afegit que, “per responsabilitat institucional, hem assistit hui a un acte dedicat a una Capitalitat Verda que sembla que no ha començat. La Capitalitat Verda de València és segurament el balafiament reputacional més gran de recursos i d’oportunitats de la història d’aquest reconeixement. I és que, hui dia, el 2024 serà recordat no pels avanços en polítiques verdes que es van aconseguir a València aprofitant la capitalitat, sinó precisament pel contrari: per la regressió que el govern de PP i Vox exerceix en tots els projectes que van contribuir que Europa reconeguera València com un referent en la lluita contra el canvi climàtic”.