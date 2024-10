Alzira instal·la la planta de descontaminació del subsòl que ocupava l'antiga gasolinera de l'avinguda Luis Suñer

L'Ajuntament d'Alzira ja ha instal·lat la planta per a la descontaminació del subsòl que ocupava l'antiga gasolinera de l'avinguda Luis Suñer.

Aquesta instal·lació s'ha posat en funcionament aquest dijous i els treballs duraran tres mesos. Quan finalitze eixe termini, l'empresa contractista avaluarà el nivell de descontaminació per valorar si cal actuar més o no.

L’interés de l’equip de govern per desballestar el complex de la gasolinera, ubicada en una parcel·la de 2.114 m²,va començar el 2015, després de gairebé una dècada de reivindicacions veïnals. Aquell any, quan es constata la falta d’activitat de la gasolinera i el seu tancament, es va prendre consciència sobre l’estat dels dipòsits i la contaminació del sòl. Després d’obrir dos expedients, d’informar les conselleries d’Indústria i Medi Ambient, el 2016 s’inicien les converses amb el propietari per a adquirir i sanejar la gasolinera.

Els treballs de desballestament del complex van començar l'any 2012. En maig del 2022 ja es van fer tasques de perforació per a comprovar l’estat de contaminació del subsòl i posteriorment es van fer unes prospeccions per a comprovar els nivells de contaminació per als informes inicials.