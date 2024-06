Benidorm instal·la el primer punt per a reutilitzar els articles de platja dels turistes

L'Ajuntament de Benidorm ha posat en marxa aquest dimarts una iniciativa pionera per a promoure l'economia circular a les platges donant una nova vida als articles de platja entre els turistes que van i venen durant la temporada alta. L'alcalde de la ciutat, Toni Pérez, i l'edil de Platges i Medi Ambient, Mónica Gómez, han presentat aquesta acció en el primer dels punts nets que s'habilitaran as arenals perquè els banyistes puguen depositar matalassets, hamaques, flotadors, ombrel·les, poals, pales, taules o un altre tipus d'objectes que es troben en bon estat i no vagen a necessitar en finalitzar les seues vacances, de manera que altres turistes puguen reutilitzar-los.

Toni Pérez ha explicat que “des de l'empresa concessionària de platges, la de la recollida de residus o des del propi sector d'allotjaments ens traslladen que cada any infinitat d'hamaques, matalassets, ombrel·les, cadires i altres elements que han tingut un únic ús però que acaben en contenidors o abandonats en hotels, apartaments i càmpings perquè els seus propietaris ja no precisen d'ells o no poden emportar-se'ls” en l'avió, el tren o un altre tipus de transport “quan tornen als seus llocs d'origen”. Davant això, “se'ns va ocórrer que l'opció de donar-los una segona vida era una manera perfecta de contribuir amb el medi ambient”.

El primer punt net on es podran depositar aquests articles se situa al costat de la Biblioplatja de Llevant, en la confluència de les avingudes de Madrid i d'Europa, encara que l'edil de l'àrea ja ha avançat que la iniciativa s'estendrà a diferents punts de les tres platges. El mateix està senyalitzat en castellà, valencià i anglés i indica els articles que es poden depositar per a coneixement general dels usuaris.

Toni Pérez ha indicat que es tracta de “una iniciativa vinculada a la sostenibilitat ambiental en el major i més conegut i visitat espai natural de la nostra ciutat, com són les platges” i ha confiat que “l'altíssima afluència d'usuaris a aquest espai afavorirà que aquesta acció tinga un gran impacte, ja que són centenars de milers les persones que només a l'estiu gaudeixen” d'aquestes.

Per part seua, Mónica Gómez ha traslladat que aquest punt de reciclatge no sols és sostenible en el concepte, sinó també en la seua pròpia composició: “S'ha elaborat a partir de materials reciclats que es van utilitzar a les platges durant la pandèmia, com són les piquetes a les quals s'ancoraven les cordes que marcaven els sis metres de la primera línia i les parcel·les que es van generar en els arenals o la xarxa que es va emprar per a regular els aforaments”. Així mateix, ha assenyalat que els articles que es depositen en aquests espais però que no es troben en bon ús per a ser reutilitzats, seran traslladats per l'empresa concessionària per al seu tractament i eliminació en els punts corresponents, de manera que tota aquesta acció “girarà entorn de la filosofia de ‘les tres erres’: reciclar, reduir i reutilitzar”.