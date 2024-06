El Consorci Ribera i Valldigna aprova un 'micro-abocador' quatre vegades més xicotet que el previst inicialment a Guadassuar

El Consorci Ribera i Valldigna ha iniciat els tràmits per a la construcció d'un 'micro-abocador' quatre vegades menor que el projectat inicialment al costat de la Planta de Guadassuar. “Els terrenys ja els va proposar l'Institut Geològic i Miner d'Espanya com els més aptes, i la ciutadania de Guadassuar va acceptar en participació pública aquesta nova ubicació”, ha comentat el President de l'Entitat i alcalde de la localitat, Vicente Estruch.

Des del consorci s'explica que, gràcies als bons índexs de recuperació de materials que posseeix el Complex de Valorització de Guadassuar, el més eficaç en aquest sentit de la Comunitat Valenciana segons les dades oficials de la Conselleria de Medi Ambient arribant al 66,7%, cada vegada es produeix menys residus que vagen a abocador. Aquesta minimització apunten que s'ha aconseguit gràcies a la recollida separada i la implantació del cinqué contenidor, i als alts rendiments de la Planta, per la qual cosa “ja no necessitem un abocador com els d'abans”.

Amb tot el consorci ha apuntat que convertirà el Complex de Valorització de Residus de Guadassuar “en un referent innovador en la gestió de residus”. Així, a les seues instal·lacions de separació i recuperació de materials i de compostatge i afinament de la matèria orgànica, s'uniran, gràcies al nou Projecte de gestió aprovat aquest 'micro-abocador', una planta especial de tractament de podes i voluminosos, i un espai per a preparar mobles i estris per a la seua reutilització.

“Amb aquest nou projecte de gestió tanquem el cercle, mai més ben dit”, ha manifestat Vicente Estruch, “que ens posaran al capdavant en gestió de residus, des de la seua reutilització, fins al seu reciclatge o compostatge i l'eliminació segura de la xicoteta porció no aprofitable al costat de la Planta”.

Amb aquest nou micro-abocador, s'eviten afeccions ambientals i molèsties als veïns dels municipis confrontants, i a més suposarà un estalvi de 2,5 milions en conceptes de transport i combustible als 52 municipis del CRiV. “Si a més evitem enviar a l'atmosfera, centenars de milers de tones de gasos d'efecte d'hivernacle, no sols afectarà la nostra economia, si no al nostre medi ambient”, ha especificat Vicente Estruch.