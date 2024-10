La Generalitat dona llum verda a les obres per a construir la depuradora que donarà servei a la gigafactoria de Sagunt

El Consell ha autoritzat la contractació de les obres de construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Sagunt per un import de 60.840.090 euros i amb un termini d'execució de 25 mesos.

La distribució de la despesa es realitzarà conforme a les següents anualitats: 500.000 euros per a 2024; 24.136.034,24 euros per a 2025 i 36.204.051,37 euros per a 2026.

La EDAR de Sagunt va ser construïda l'any 1979 i ampliada l'any 1993. Aquesta planta tracta les aigües dels municipis de Sagunt, Albalat dels Tarongers, Estivella, Gilet i Petrés i aboca al canal de l'empresa Sidmed, que acaba desguassant dins del port de Sagunt.

A causa de l'antiguitat de la instal·lació i a l'exigència d'eliminar contaminants per als quals no estava dimensionada, així com a fi de poder reutilitzar l'aigua tractada es fa necessari construir una nova EDAR en una parcel·la catalogada com a sòl dotacional per a la depuració, dins del desenvolupament de Parc Sagunt II.

A més, la nova depuradora tindrà una capacitat de tractament de 30.000 metres cúbics per dia en una primera fase i comptarà amb un sistema de depuració de fangs activats, que permeta l'aprofitament energètic del biogàs generat en el procés, així com la reutilització de la totalitat de les aigües en ús industrial o agrícola mitjançant la construcció d'un tractament terciari.

El projecte també preveu demolir la instal·lació antiga i transformar una part en un tanc de laminació de cabals i bombament cap a la nova depuradora.