La Generalitat reintrodueix 12 cries d'àguila pescadora al Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha reintroduït 12 cries d'àguila pescadora, procedents d'Escòcia, al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva en el marc del projecte de col·laboració amb la Fundació Iberdrola España, la Fundació Migres i Roy Dennis Wildlife Foundation, que es va iniciar fa cinc anys en la Comunitat Valenciana.

Tal com ha destacat el director general de Medi natural i Animal, Raúl Mèrida, durant l'alliberament de pollets d'àguila, aquesta iniciativa tracta de “garantir la conservació d'aquesta espècie, la presència de la qual es troba reduïda en la Comunitat en les últimes dècades”. En aquesta línia “l'objectiu fonamental és recuperar l'espècie com a nidificant i establir una població que servisca com a connexió entre les poblacions andalusa i balear”, ha afegit Raúl Mèrida.

Aquesta metodologia d'alliberament ha sigut seleccionada en considerar-se “la més adequada a causa del fort comportament filopátrico que presenta l'espècie, ja que tornen a la seua zona d'origen per a reproduir-se una vegada aconsegueixen la maduresa sexual”, ha explicat el director general.

Aquests joves pollets d'àguila pescadora tenen uns 30 dies de vida, edat a la qual ja són capaces d'alimentar-se per si mateixos del menjar que els proporcionaven els seus progenitors.

A partir d'aquest moment, els tècnics de seguiment adquireixen les funcions de cura i alimentació dels pollets sense contacte directe, perquè així passen les últimes setmanes, (aproximadament 30 dies) de desenvolupament en els nidals artificials.

En aquest sentit, i en el marc d'aquest projecte, el passat 13 de juliol de 2023 van arribar els 12 pollets d'Escòcia proporcionats per la Roy Dennis Wildlife Foundation, amb destinació a les instal·lacions d'alliberament al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Dels 12 pollets van volar 11 i hi ha la possibilitat que algun torne de la seua zona d'hivernada l'any que ve quan ja siga adult.

Les cries han viatjat aquesta setmana des de les Highlands escoceses sota supervisió de tècnics de la Fundació Migres fins al Parc Natural Marjal de Pego-Oliva on continuen rebent l'atenció necessària dins de gabies de hacking (cria campestre) per a continuar amb el monitoratge del seu desenvolupament fins que siguen aptes per al seu alliberament i migren cap a terres africanes (el Senegal i països confrontants).

L'àguila pescadora (Pandion haliaetus) és una de les aus rapaces amb major distribució mundial, amb presència en tots els continents excepte l'Antàrtida. Si bé l'espècie no està amenaçada a escala global, les poblacions europees, i en particular les de la conca mediterrània, van patir un significatiu declivi a la fi del segle XX.

“A pesar que en el passat es considerava com una espècie ben distribuïda en la Península Ibèrica, es va extingir com a reproductora en els anys 80, quedant reduïda a unes poques desenes en les poblacions insulars de Balears i Canàries”, ha conclòs Mèrida.