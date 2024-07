El Govern recupera per a terreny públic 200.000 metres quadrats de la platja verge de l'Ahuir de Gandia

Gandia buscarà finançament de la Unió Europea i d'altres administracions per executar el projecte acordat fa dos anys amb Costes en la platja de l’Ahuir, que preveu un corredor ciclo-pedestre amb arbrat als costats que arribarà fins a Xeraco. Una iniciativa que també contempla la regeneració del cordó dunar i l'eliminació de les espècies vegetals no autòctones.

Així ho han anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, durant la vista a la platja verge. L'acte també ha comptat amb l'assistència del subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, José Rodríguez; el cap de Servei de Projectes i Obres de la Demarcació de Costes, Eugenio Jiménez; l'edil de Medi Ambient, Alícia Izquierdo; la regidora de Turisme, Balbina Sendra; el president de la Junta de Districte de la Platja, Miguel Ángel Picornell; i altres representants del Consistori.

Gandia podrà impulsar este projecte de Costes una vegada que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha fet el pas que es necessitava perquè 200.000 metres quadrats de la platja de l’Ahuir passen a ser de domini públic marítim-terrestre. En este procés, l’Ajuntament de Gandia va informar favorablement a la nova proposta de deslinde del Ministeri.

En primer lloc, Prieto ha volgut agrair la visita de la ministra Morant i ha recordat que, sent ella alcaldessa de Gandia, es va treballar amb la ministra Teresa Ribera i ja es va començar a treballar en un projecte per preservar i protegir la zona.

L'alcalde ha explicat que l'actuació que es pretén fer té com a objectiu “la preservació de l'espai i la posada a l'ús públic i al gaudi dels ciutadans, al temps que es posa en valor tot l'entorn”.

“Si som una destinació turística que aposta des de fa temps per la qualitat i per la sostenibilitat, hem de potenciar equipaments i espais públics per a l'ús i el gaudi dels nostres ciutadans que vagen en aquesta línia de sostenibilitat i de qualitat”, ha afirmat el primer edil, qui ha afegit que “ara ens toca demanar i jo demane al Govern d'Espanya tot aquest projecte de regeneració que farà possible la demarcació de Costes”.

Per finalitzar la seua intervenció, l'alcalde ha agraït també la feina feta des del departament de Medi Ambient del consistori que dirigeix l’edil Alícia Izquierdo per “tot l'afany que han posat perquè hui ens trobem en aquest punt amb l'únic objectiu de guanyar la platja de l'Ahuir al gaudir dels ciutadans”.

Morant ha qualificat la jornada com “un dia d'alegria fruit d'un desig i una aposta pels diferents governs que ha tingut l'Ajuntament de Gandia i per les aliances que ha pogut anar teixint l'Ajuntament amb altres governs, en aquest cas el Govern d'Espanya, perquè aquesta, que és una de les poques platges encara verges del nostre litoral, es mantinga així”.

La ministra ha informat que el Govern està treballant en un projecte de revaloració de la zona que serà sotmés a exposició pública a finals d'any o començaments del 2025. Morant també ha volgut incidir que l'actuació és important, ja que s'actua en una zona d'amortiment entre un Lloc d'Interés Comunitari (LIC) i una Zona d'Especial Protecció per a Aus, com són les marjals, i per tant té també “un amplíssim valor per a la protecció dels dos espais protegits aquí a la ciutat de Gandia”.

Izquierdo també ha valorat aquest anunci i ha afirmat: “Aquest gran projecte suposa una gran millora ambiental i paisatgística de la nostra platja de l'Ahuir, i sobretot mostra un clar missatge de la voluntat inequívoca del govern de Gandia per preservar i restaurar el nostre territori i seguir al capdavant de la lluita contra l'especulació urbanística al litoral. Un model que es troba als antípodes del de l'actual govern valencià, disposat una vegada més a malvendre els pocs espais naturals litorals que queden lliures d'urbanitzar”.