Ixen a la llum dues cases romanes durant unes obres a Llíria

Unes obres de millora de la xarxa d'abastiment d'aigua potable a Llíria han aflorat les restes de dues cases d'època romana.

En l'execució d'aquests treballs, s'han descobert les estructures de dues cases romanes de la segona meitat del segle I d.C., que han sigut supervisades pel Servei d'Arqueologia Municipal i la Conselleria de Cultura. A l'ésser una de les principals artèries de trànsit de la població i no ser possible la seua exposició al públic, s'ha decidit cobrir-les i protegir-les adequadament per a garantir la seua conservació i la continuïtat de l'obra.

Aquests conjunts arquitectònics han sigut documentats i el material ceràmic aparegut al costat d'ells serà també objecte d'estudi que podrà aportar interessants dades sobre el procés d'ocupació i abandó de l'antiga Edeta, igual que passarà a formar part dels fons del Museu Arqueològic de Llíria.