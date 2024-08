El Consell de Mazón reclama 63.300 euros al vaixell humanitari ‘Aita Mari’ per una taxa portuària del pagament de la qual estan exempts

Divendres passat, l’ONG Salvament Humanitari denunciava que la Generalitat Valenciana reclamava al vaixell Aita Mari, que utilitza com a base per als seus rescats a la Mediterrània el port castellonenc de Borriana, 63.300 euros en concepte de taxes portuàries per la modificació del reglament que suprimeix l’exempció de taxes que “hi havia fins ara” en la Llei 2/2014 de ports. Aquesta liquidació correspon als últims quatre anys, ja que s’aplicaria l’eliminació amb efecte retroactiu.

El Consell, per part seua, va expressar la seua “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i va assegurar que “sempre” se’ls garantiria l’amarrament en els ports valencians “sense cap mena de veto”, encara que sí “complint la normativa en vigor”. Segons explicaven, la decisió del Botànic de no cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades “es va fer sense cap mena de motivació i sense aprovar cap resolució”, per la qual cosa es tractava d’una decisió “sense empara legal” en què “es limitaven a deixar caducar els expedients”.

Exempció en vigor

En l’article 22 de la llei d’acompanyament del 2016, el Botànic –llavors formaven part del Govern de Ximo Puig el PSPV i Compromís– va modificar l’article 4.4 de la Llei 1/1999, del 31 de març, de la Generalitat Valenciana de tarifes portuàries. Aquesta modificació, en vigor des de llavors, perquè no ha sigut rectificada pel Consell de Carlos Mazón ni en la llei d’acompanyament del 2023 ni en el decret òmnibus del 9 de juliol passat, explica que queden exempts de pagament de les tarifes portuàries: “el material i les embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a les tasques pròpies que té encomanades la institució , i d’altres entitats de caràcter humanitari, sense finalitats lucratives i legalment constituïdes, que per necessitats de funcionament hagen de situar-se en el domini públic portuari, prèvia comunicació a l’Administració portuària”, a més dels “vaixells de guerra i aeronaus militars espanyoles […]” i “el material de l’autoritat portuària i les embarcacions de l’Administració […]”. També atorga potestat al conseller de torn per a establir “exempcions o bonificacions en les tarifes per a activitats sense ànim de lucre, de rellevant interés humanitari o social”.

El 2015, amb el Partit Popular d’Alberto Fabra en la Generalitat, una ONG demana l’exempció de la taxa i la Conselleria sol·licita un informe a l’Advocacia de la Generalitat, que apunta que es pot fer una resolució eximint del pagament, encara que recomana una modificació de la llei del 1999. No obstant això, aquest canvi legislatiu no es produeix fins al 2016, ja amb el Botànic en la Generalitat, a causa de les peticions fetes per les ONG que desenvolupen tasques humanitàries de salvament a la Mediterrània, una normativa que no s’ha derogat. L’informe de l’Advocacia explicava que s’ha de regular per llei “l’establiment, la modificació, la supressió i la pròrroga de les exempcions, les reduccions, les bonificacions, les deduccions i altres beneficis o incentius fiscals”, que és el que es va fer amb la modificació del text normatiu del 1999.

L’única cosa que figura en el decret llei de simplificació administrativa, el conegut com a decret òmnibus del 9 de juliol passat, és una actualització de les taxes per mitjà d’una modificació de l’article 48 de la llei de 1999 que únicament afecta la base impositiva de les taxes i que no fa cap referència a la derogació de l’exempció, que, per tant, continua en vigor.

El Consell diu que la llei es refereix a “estades breus”

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, consultada per elDiario.es, assegura que manté una “relació estreta” amb els diferents actors portuaris, entre els quals embarcacions d’ajuda humanitària, i es limita a “complir la llei i la normativa en vigor”. En aquest sentit, destaquen que “sempre que alguna embarcació d’aquest tipus ha sol·licitat amarrament, s’ha prioritzat aquesta petició de tal manera que sempre han pogut arrecerar-se en els ports de la Generalitat”. “De fet –insisteixen–, s’ha prioritzat la seua petició sense cap mena de veto”.

Així doncs, el Govern de Mazón sosté que el Botànic “va decidir deixar de cobrar aquestes taxes a unes entitats determinades”, i afig: “Ho va fer amb una decisió sense empara legal en què es limitava a deixar caducar els diferents expedients, cosa que generava un problema de seguretat jurídica al cos funcionarial”. ⁠El que s’ha fet ara, defensen, és “regularitzar la situació que mancava de suport administratiu i aplicar la mateixa llei. En cap cas s’ha modificat la normativa amb el decret de simplificació administrativa en aquest sentit, que simplement es va limitar a actualitzar les taxes de llum i aigua a abonar”.

Segons expliquen, les necessitats de funcionament a què es refereix la modificació de l’article 4 de la Llei 1/1999 es refereixen a “estades breus per a fer tasques, per exemple, d’aprovisionament; per tant, no s’estableix que estiguen en vigor exempcions de manera generalitzada per a aquesta mena d’embarcacions”. “Ha sigut habitual durant els últims anys que el recalat s’estenguera durant períodes que superaven els dos mesos en què l’entitat no tenia activitat”, matisen. Per això, consideren que no es tractava de “meres necessitats de funcionament”, sinó que es tractava d’“establir com a base permanent” els ports de Vinaròs i Borriana.

La Generalitat reitera que hi ha una “voluntat de diàleg permanent” amb les embarcacions humanitàries i que “sempre se’ls garantirà que puguen recalar en els diferents ports de la Comunitat Valenciana sense cap mena de veto, però sí complint la normativa en vigor”. “Es pot recórrer contra les taxes que s’han cobrat si es considera que eren estades previstes i comunicades i s’analitzarà la situació cas per cas”, insisteixen.

“Criminalitzar” la tasca humanitària de les ONG

La diputada socialista María José Salvador censura que el Govern de Carlos Mazón “se salta la llei i prefereix criminalitzar la tasca humanitària que fan les ONG, els vaixells de rescat que salven vides a la Mediterrània”, i insisteix que el president i el Partit Popular “han assumit el marc ideològic de Vox sense cap pudor; sense anar més lluny, reclamant el pagament de taxes portuàries a un vaixell de rescat, per bé que la llei els declara exempts des de l’1 de gener de 2017, ja que el Consell de Ximo Puig va aplicar aquesta exempció en la llei d’acompanyament del 2016”.

Finalment, Salvador lamenta que Mazón “no necessita Vox per a assumir el marc de l’extrema dreta, i aquest n’és un exemple. Demanem que rectifique i aplique la llei vigent, el contrari es podria acostar a l’arbitrarietat i a la prevaricació”.