Diana Morant: “En el finançament no podem anar de bracet de Mazón, que practica el dúmping fiscal i demana més al Govern”

Diana Morant (Gandia, 1980) vol preparar el PSPV per a tornar a governar la Generalitat Valenciana. Malgrat la seua atapeïda agenda com a ministra de Ciències, Innovació i Universitats, també dirigeix l’oposició al PP de Carlos Mazón sense estar present en les Corts Valencianes, una doble responsabilitat que a vegades la situa en una posició complicada. La líder del PSPV creu que el president valencià actua de manera “hipòcrita” pel fet de reclamar al Govern central més recursos mentre retalla impostos a les rendes altes, i defensa que la reforma del sistema de finançament ha de garantir una prestació justa de serveis públics.

Feminista i valencianista, Morant va saltar de l’alcaldia de Gandia al Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya el 2021 i hi va afegir el 2023 la cartera d’Universitats. Atén elDiario.es just després de l’acte institucional del Nou d’Octubre, abans d’assistir a la cimera Iberoamericana de Ciència, Tecnologia i Innovació a València. L'entrevista es va ampliar posteriorment després de conéixer-se els detalls de l'informe de l'UCO sobre l'exministre José Luis Ábalos.

Quina és la seua opinió sobre l'informe de l'UCO que acusa a José Luis Ábalos d'estar en el centre d'una trama corrupta?

Crec que les informacions conegudes en les últimes hores constaten que el Partit Socialista va actuar amb absoluta contundència i diligència davant els primers indicis d'una conducta que no era exemplar, tal i com creiem en el partit socialista que s'ha de practicar la política.

En aquest cas van fallar els controls interns en el partit i en el Govern?

La reacció del Govern i del Partit Socialista davant els primers indicis va ser immediata, fins i tot quan hi havia gent que ens deia que ens precipitàvem i que no existien els indicis suficients. No obstant això, no dubtem a apartar al senyor Ábalos de les seues responsabilitats en el Congrés dels Diputats i sol·licitar-li que entregara l'acta de diputat. Com a partit vam obrir un expedient d'expulsió i el vam suspendre de militància.

Ábalos és militant del PSPV. En quina situació queda després d'aquestes revelacions?

El senyor Ábalos està suspés de militància i té obert un expedient d'expulsió del partit. En el PSOE, i especialment en el PSPV, tenim en el nostre ADN la tolerància zero amb la corrupció. El president Sánchez va entrar a governar el nostre país a través d'una moció de censura contra la corrupció i el president Puig ho va fer amb el mandat de regenerar una institució que el Partit Popular havia corromput.

Què li ha semblat el discurs del president de la Generalitat, Carlos Mazón?

M’agradaria que Mazón s’assemblara més al seu discurs. Crec que del discurs a la realitat hi ha un gran tros. El president es ven com una persona de diàleg que no busca la confrontació, però el que fa és tot el contrari. El PP torna a les velles guerres per a enfrontar la gent a través de falsos debats, com en el cas de l’aigua: és el gran problema de totes les societats, però no és una guerra de territoris, que és on acudeix sempre el PP. O el debat del finançament, que també usa per a confrontar, venent un discurs en què ells són una mena de Robin Hood que defensen els pobres i els valencians davant del malvat Estat, i just qui aplica la insolidaritat a la Comunitat Valenciana és Mazón mateix, que fa que amb els impostos de qui tenen menys paguem el capritx de les rebaixes fiscals a les rendes altes.

En la nova legislació que es tramita, el PP ha mostrat les cartes en matèria de costes, llengua... Com a líder del PSPV, què creu que ha de canviar?

La Comunitat Valenciana viu a hores d’ara una involució, hi ha una nostàlgia per un passat molt fosc, fins i tot pel franquisme, com mostra la mal anomenada llei de concòrdia; ha comprat i ha convertit en llei l’emblanquiment de la dictadura de Franco, una línia roja que no s’havia creuat mai. Vivim una involució en moltes matèries, s’han trencat consensos que és perillós trencar: la lluita contra la violència de gènere, des del reconeixement mateix del fet que hi ha una violència estructural contra les dones; però, clar, és un govern que arranca amb un acord amb un condemnat per violència de gènere. Tenim el pitjor govern que hem tingut. Hem d’armar l’alternativa, una alternativa de progrés que represente la majoria social. Que el govern de Mazón no haja durat ni un any significa que no representa la majoria social. La Comunitat Valenciana té una majoria solidària, segons les enquestes, que indiquen que la població no està d’acord amb la política migratòria del PP tan deshumanitzada. La Comunitat Valenciana és plural, integradora i diversa; hem de construir aquesta alternativa amb garanties.

S’impulsen lleis urbanístiques que trenquen amb els huit anys del Botànic en matèria de protecció de l’horta o la costa... Els preocupa?

Molt. I em preocupa el missatge hipòcrita. Mazón s’ha enaltit com a defensor de l’Albufera, però l’Albufera no existiria amb les polítiques de Mazón. Va ser protegida contra el model depredador del PP. Jo vaig ser alcaldessa de Gandia, una ciutat amb una platja verge, protegida pel Pativel, que ara es desprotegeix. En un moment, en un decret, en un dia, destrueixen el que ha tardat tant a construir-se, utilitzant el missatge de la simplificació administrativa [nom que porta el decret que altera les lleis del litoral i urbanístiques]. La simplificació administrativa és un artifici per a amagar que el que volen és carregar-se l’Administració perquè no siga un obstacle al model neoliberal.

Les enquestes que ixen publicades aquests dies apunten que vostés creixen, també el PP. Què farà?

Bé, no hi ha dues enquestes. Una és l’encarregada per un mitjà de comunicació, Prensa Ibérica, i sembla que, com que al PP no li agrada la realitat, en fabrica una en forma d’enquesta. A mi m’interessa veure què pensa la ciutadania. Agraïsc el reconeixement d’una part àmplia de la societat a les forces progressistes i al PSOE. Estem construint una alternativa als problemes que preocupen, com la sanitat, que el PP ja ha començat a desmantellar i és competència autonòmica, o també l’accés a l’habitatge de les famílies i els joves: hi ha una llei estatal que el PP no vol aplicar, una llei que controla i limita els preus del lloguer... La ciutadania reclama a Mazón el que no està atenent. Veiem en l’enquesta un reconeixement a les polítiques del Govern central: pujada del salari mínim, beques... Aquest és el camí. Farem una oposició constructiva.

Construir és donar suport als pressupostos?

No, és evitar que destruïsca. Van destruint-se molts drets que han costat molt d’aconseguir. Els drets de les dones, els drets LGTBI, el dret a una educació pública i una sanitat pública. El Govern de Mazón ha retallat més de mil professors, ajudes a la dependència, ajudes al lloguer... Han aplicat deduccions fiscals en la renda, com 120 euros per la compra d’ulleres, però han llevat 4.000 euros d’ajudes d’habitatge... Quantes ulleres caben en aquesta partida?

El PP valencià parla de xantatge quan vostés o el Govern plantegen aquesta qüestió de la corresponsabilitat fiscal.

Ells parlen d’autogovern fiscal, diuen que, amb la recaptació que competeix a la Comunitat Valenciana, poden fer el que vulguen, com abaixar els impostos a les rendes altes, que es tradueix en retallades, i això no és solidari. I, tanmateix, demana solidaritat a la resta dels territoris. Els impostos els paguen els ciutadans de tot arreu i el que volen és que qui més tinga aporte més i un repartiment just en la prestació de serveis públics. La Comunitat Valenciana ha implantat l’educació gratuïta de 0 a 3 anys amb diners del Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana ha retallat les ajudes a l’habitatge i el Govern d’Espanya posa tres vegades més en aquestes ajudes que el de Mazón. El que no pot ser és que, cada vegada que arriben diners d’Espanya, el que faça ell és rebaixar impostos i fer retallades, aquestes no són les regles del joc just. Nosaltres demanem un model que mire cap a la corresponsabilitat fiscal per a assegurar que siguen els ciutadans els que reben els serveis públics.

Ha de ser un requisit la corresponsabilitat fiscal en abordar la reforma del sistema de finançament?

El debat del finançament hauria d’haver-se obert fa molts anys. A la Comunitat Valenciana reclamem un model més just i ací estem tots d’acord. Però tenim diferències substancials. El debat s’ha obert per l’acord d’ERC amb el PSC per a governar a Catalunya, i en aquest acord es parla de moltes coses: autonomia fiscal, però també de no fer dúmping fiscal, ni rebaixes d’impostos injustes, i d’enfortir serveis públics. Aquest acord parla del que el Govern d’Espanya voldrà consolidar. El finançament ha d’incloure el que recaptem tots i hem de parlar de com es reparteix per a garantir els serveis públics a tots els ciutadans. Per tant, sí, parla de corresponsabilitat fiscal.

Hi ha hagut alguns problemes en el plantejament de la proposta en la plataforma amb patronal i sindicats, que consideren que hi ha hagut un canvi de postura en el PSPV. La reforma del sistema és una cosa en què hi ha consens, però hi ha parts que podrien donar-se immediatament. Plantejaran una quitació del deute? Un fons d’anivellament o compensació?

El PSPV no ha canviat el seu posicionament, el que ha canviat és l’escenari. La reforma del sistema de finançament és una bandera indiscutible del president Ximo Puig, ell va ser un dels primers a dir que estava en contra del dúmping fiscal que s’aplicava a Madrid i ha sigut un governant amb un sistema fiscal just. Nosaltres no hem canviat de posició, però no podem seguir de bracet de qui aplica un dúmping fiscal a la Comunitat Valenciana. És més difícil que vaja de bracet del president Mazón, perquè no estic d’acord amb la política fiscal que aplica i que de manera hipòcrita demana més recursos al Govern d’Espanya, que que vaja de bracet del president Sánchez, que és qui ofereix la quitació del deute o el sostre de despesa, que el PP ha rebutjat. En els fets, el Govern d’Espanya que ha finançat com mai a la Comunitat Valenciana i és qui està garantint els serveis públics als valencians. Nosaltres augmentem els mínims en aquest acord, i és que no es practique la hipocresia ni el dúmping fiscal.

L’acord amb ERC marca la quitació de part del deute autonòmic, i el PP, o Feijóo, no vol parlar de quitació; Mazón diu que si que vol una quitació, però en el Senat no la secunden...

I en el sostre de despesa els presidents autonòmics van defensar una postura i el PP en va votar una altra en el Congrés, on el van tombar. Qui va en contra dels interessos autonòmics és el PP i Feijóo. I després, ells anomenen fons d’anivellament a un café per a tots, que el Govern ja està fent, ja està finançant totes les comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana ha rebut 30.000 milions d’euros més. Mazón és el president que més diners ha rebut del Govern d’Espanya en transferències en tota la història de la Comunitat Valenciana, i és el primer a aplicar retallades.

Creu que la plataforma, malgrat les desavinences, té futur?

La plataforma existeix per a ser un espai de debat i trobada. Nosaltres no ens hem alçat de la plataforma. Tant de bo poder convéncer els altres és que per a defensar un model de finançament just el primer que hem de fer és practicar-lo. Mazón no practica un model de solidaritat i, per tant, no té la legitimitat per a reclamar-ho als altres.

Després de l’última trobada, tots van coincidir a apuntar que el PSPV havia trencat el consens.

No hem trencat el consens. Però el consens fins a aquest moment fa curt per les circumstàncies que viu la Comunitat Valenciana. Ximo Puig va abanderar la lluita pel finançament just i el PSPV continua en aquesta bandera, però també contra el dúmping fiscal, i hui dia es practica dúmping fiscal a la Comunitat Valenciana. Exigim que això també estiga en els acords mínims de la plataforma.

A hores d’ara preparen un congrés federal, en què la federació valenciana encapçala els delegats. Quins temes volen portar-hi?

Defensarem el model de societat federal que augmente i reconega l’autogovern i les diferents identitats territorials d’Espanya. Sempre hem defensat això i ara ens topem amb un PSOE més obert a això. El PSPV té un nivell elevat d’influència en la construcció d’un PSOE que reconega millor l’Espanya plural i diversa.

Com ho plasmaran? Eliminaran l’estructura provincial i apostaran per l’organització comarcal en el partit?

Defensarem que es puga triar. Que cada territori decidisca si està més còmode amb l’organització política provincial o comarcal. Més enllà de les qüestions orgàniques, defensarem el model social, i el PSPV és un instrument de millora dels drets, de l’economia i de la societat.

Intentaran buscar alguna mena d’acord, com va fer Ximo Puig, sobre el sistema de finançament?

Tenim molta sintonia amb el PSC, amb els socialistes balears, amb el PSOE andalús... El sistema de finançament actual no és just i hi ha comunitats que estan pitjor tractades, defensarem el que hem defensat sempre, però crec que el PSOE està més obert ara a aquestes propostes.

Sempre ha sigut un debat complex en el partit, amb interessos territorials diversos. El dirigent de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, a vegades fa la sensació d’estar més alineat amb els barons autonòmics del PP que amb els del PSOE. Com de reticents són a abordar aquesta qüestió?

Jo crec que el Partit Socialista, el de Castella-la Manxa, el valencià o l’andalús sap que la nostra Espanya és l’Espanya dels hospitals, dels col·legis i les universitats públiques, davant dels models de privatització salvatge. Al capdavall, som un instrument de la ciutadania, i els congressos són un espai de diàleg per a construir un projecte polític que la gent veja com a instrument de millora de la societat.

Vosté ja va fer un congrés en què la van elegir secretària general, ara en convoca un altre...

Havia de convocar-lo, perquè el d’enguany ha sigut extraordinari. A més, una cosa que es va trobar a faltar va ser el debat polític, que no va haver-hi document polític, perquè no es podia sotmetre a votació. El congrés és sempre una oportunitat per a renovar el debat polític i el projecte social; volem que opinen els joves, la gent gran, els empresaris o els autònoms.

Sembla que en el congrés de país sí que hi haurà unitat al voltant a la secretària general, però en els provincials hi ha diferents idees de partit. Ja hi ha diverses candidatures que apunten, Carlos Fernández Bielsa ho ha comunicat directament... Com ho veu?

Com una oportunitat per a debatre internament. El model de partit i el de societat. Hem d’eixir dels processos congressuals forts, units i amb certeses.

Preveu canvis en l’executiva en el congrés?

Ni en preveig ni no en preveig. Sempre és una oportunitat per a pensar. Jo estic molt contenta amb el resultat que vam tindre en el congrés de març. Som l’alternativa real i la referència clara. L’última vegada que vam anar a la guerra vam passar 20 anys en l’oposició. Jo treballaré perquè d’aquest congrés i els futurs isca un partit fort.

Reprenent el Nou d’Octubre: el president Mazón ha fet una contractació una mica estranya per al festival Som de la Terreta, amb tres milions d’euros a dit concedits a una empresa que ja havia muntat la web dos mesos abans que s’iniciara el procés de contractació. Vostés han demanat explicacions en les Corts. Seran vigilants?

A mi em fa molta pudor. Molta i amb una olor familiar, com del PP de tota la vida. Tots els que hem tingut responsabilitat pública sabem que no es pot fer un contracte de tres milions d’euros pràcticament a dit. Ho fiscalitzarem. És difícil d’explicar que un contracte negociat sense publicitat s’atorgue a una empresa amb set mesos de vida. [Un dia després de fer aquesta entrevista, el PSPV ha anunciat que portarà aquest contracte a la Fiscalia Anticorrupció].