Esteban González Pons revela davant el Parlament Europeu el seu sobresou en la cúpula del PP: 2.900 euros mensuals

Esteban González Pons, flamant vicepresident tercer del Parlament Europeu, ha revelat en la seua nova declaració d’interessos privats, del 16 de juliol passat, el sobresou que cobra com a vicesecretari general del PP d’Alberto Núñez Feijóo: 2.900 euros mensuals declarades despeses que no generen ingressos. A més del sou com a eurodiputat, el dirigent popular suma 7.600 euros de drets d’autor cobrats el 2023 de Planeta, grup editorial en què ha publicat les novel·les El escaño de Satanás i Ellas. González Pons indica, en referència a les seues percepcions en matèria de drets d’autor, que els ingressos es declararan anualment.

El Codi de conducta del Parlament Europeu obliga els seus diputats a declarar el detall de les seues activitats professionals dels tres exercicis anteriors. Si bé durant la legislatura anterior, González Pons va reconéixer davant el Parlament Europeu la percepció del sobresou, en una forqueta entre 1.001 i 5.000 euros bruts mensuals, la nova declaració detalla la xifra exacta, declarada igual que la resta dels seus ingressos davant l’Agència Tributària espanyola.

A més de la vicepresidència tercera del Parlament Europeu, el dirigent del PP forma part de la mesa de l’Eurocambra i de la Comissió de Control Pressupostari. Entre els seus assistents parlamentaris figura una filla de l’expresident valencià Francisco Camps.

El PP s’ha resistit, durant l’etapa d’Alberto Núñez Feijóo, a detallar els sobresous que paga a la seua cúpula. El líder popular va ressenyar en la seua declaració davant el Congrés dels Diputats ingressos, entre abril i desembre del 2022, de 71.110 euros com a líder del seu partit, quasi el doble del que havia reconegut inicialment, tal com va informar elDiario.es.

Els altres quatre eurodiputats d’origen valencià també han presentat les seues declaracions davant l’Eurocambra. Per part seua, la socialista Leire Pajín declara uns ingressos anuals, des de fa una dècada, com a directiva de l’Institut de Salut Global de Barcelona, de 90.796 euros. A aquests emoluments se sumen 1.500 euros bruts anuals per assistències al consell assessor del pla estratègic Ecoembes i un total de 14.655 euros per col·laboracions en premsa i en programes de televisió en els últims tres anys i 4.817 euros per cursos i conferències “en diferents entitats”. D’una desena de consells assessors i de fundacions, l’exministra socialista declara que no percep cap mena d’ingressos.

La també eurodiputada socialista Sandra Gómez declara uns ingressos de 79.000 euros anuals durant la seua etapa de vicealcaldessa de València i cap emolument com a secretària general del PSPV-PSOE de València.

Vicent Marzà, de Compromís, anota uns ingressos de 74.252 euros com a conseller d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, entre el 2015 i el 2022, i de 73.356 euros com a parlamentari autonòmic. El seu paper de coordinador polític de Més Compromís, una de les potes de la coalició valencianista, no li generava ingressos.

Diego Solier, de la formació d’extrema dreta d’Alvise Pérez, declara uns ingressos anuals de 105.122 euros com a director de tecnologia de l’empresa Attindas Higiene Partners.