Gats assilvestrats contra el corriol camanegre: l’amenaça a una espècie protegida a la Devesa de València

Els vigilants del corriol camanegre. Així podria denominar-se el mig centenar de voluntaris que des de l’1 de maig passat duen a terme una tasca de vigilància i informació en l’Estany del Pujol de la Devesa del Saler, a València, per a aconseguir la conservació d’aquesta petita espècie d’ocell protegida per la seua vulnerabilitat.

En els últims trenta anys la seua població a la Comunitat Valenciana ha descendit un 70%. No obstant això, aquesta situació ha començat a revertir-se en gran manera gràcies a l’obstinació de col·lectius ambientalistes i la societat civil, representats en els voluntaris que des de fa quatre anys destinen el seu temps lliure a protegir els nius en un programa impulsat per l’Ajuntament de València i coordinat per SEO BirdLife i Acció Ecologista Agró.

Gràcies a accions com la millora dels closos que protegeixen els nius i a la informació que es divulga entre visitants, sobretot amb animals de companyia, s’ha registrat un augment de les parelles reproductores i que un nombre més gran de cries tiren avant.

No obstant això, aquest exercici s’han trobat un problema inesperat. Segons han informat els mateixos voluntaris a elDiario.es, una colònia d’una desena de gats assilvestrats ha atacat els nius i asseguren que, dels nou pollets que hi havia, tan sols en queda un. Per aquest motiu, en les últimes setmanes han reclamat a l’Ajuntament que traslladen els gats a una colònia controlada: “És frustrant veure com dediques el temps lliure de manera desinteressada a una tasca ambiental perquè no es perda aquesta espècie i que no tinga resultats per una qüestió de la qual hem advertit sense que s’hagen posat solucions”, han lamentat.

Fonts de SEO BirdLife han confirmat que, tot i que les dades encara no són oficials, s’han comptat al voltant de cinc parelles de corriols i que entre les mesures que cada any traslladen a l’Ajuntament per a afavorir-ne la conservació, aquesta temporada està el trasllat dels gats. Segons l’entitat, “només podem confirmar que s’ha depredat una de les cries perquè un voluntari ho va veure; la resta, encara que no tenim confirmació científica, perquè hi ha altres depredadors, sí que sospitem que també han pogut ser els gats, que també són depredadors”. Sobre la colònia felina, han informat que inicialment hi havia cinc gats, però que actualment n’hi ha una altra ventrada i arriben a 10 exemplars.

L’Ajuntament de València, en concret l’Àrea de Benestar Animal, prepara un dispositiu per a tractar d’atrapar els gats i traslladar-los a una altra zona controlada del parc on no suposen una amenaça per a altres espècies. Els felins formen part d’una de les colònies controlades per l’Ajuntament en la cura de la qual també col·laboren persones voluntàries.