La Intervenció de València constata que Vox va gastar irregularment o va desviar els 17.000 euros que va haver de reintegrar

“Revisada la comptabilitat dels grups polítics municipals aportada per aquests, s’ha pogut comprovar que els reintegraments esmentats anteriorment figuren comptabilitzats correctament, tret del reintegrament efectuat pel Grup Polític Municipal Vox per import de 16.874,18€ que no consta en els seus extractes bancaris, de la qual cosa es desprén que s’ha fet des d’un compte alié a aquest Grup”.

L’Informe de l’interventor general municipal sobre la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals s’expressa en aquests termes en relació amb el reintegrament dels quasi 17.000 euros que havia reclamat a la formació d’extrema dreta per despeses sense justificar entre l’1 de gener i el 16 de juny de 2023.

El document, a què ha tingut accés elDiario.es i que passarà dijous per la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament insisteix que el grup municipal de Vox va efectuar el reintegrament de les quantitats no justificades des d’un compte corrent alié, “per la qual cosa aquest no pot considerar-se com una altra aportació diferent de la municipal pel fet de no saber-se’n l’origen”.

Com que prové d’un compte alié, la Intervenció constata que els fons que l’Ajuntament aporta per a cobrir les despeses corrents de Vox (i de la resta dels grups en funció de la seua representativitat) o bé es van gastar de manera irregular i per aquest motiu no es van poder justificar en el seu moment, o bé es van desviar a un altre compte, cosa que prohibeix expressament l’article 31 del reglament del ple.

A més, l’informe desmenteix les diferents explicacions oficials que es van donar en el seu moment des de Vox sobre l’assumpte. Com va informar aquest diari, en un primer moment van assegurar que no s’havia justificat la despesa d’aquests 16.874,18 euros perquè no s’havien gastat i van afirmar que hi havia 11.799,51 euros en el compte del grup municipal i 5.022,08 euros en caixa. Res a veure amb el que va emetre l’interventor. Posteriorment, van modificar la seua versió i van assegurar que els diners estaven “en caixa i en un altre compte”. Si fora cert que els diners es van desviar a un altre compte alié al del grup, suposaria una infracció del reglament del ple.

Per tant, continua sent una incògnita en què es van gastar aquests diners i des de quin compte es va fer el reintegrament a l’Ajuntament. Segons la informació avançada per aquesta redacció, des del 15 de desembre de 2021 consten càrrecs en el compte per a una targeta prepagament, és a dir, que hi havia una targeta en què es ficaven diners del grup municipal a manera de targeta moneder, sense que fins ara s’haja fet públic aquest modus operandi ni tampoc el que s’ha abonat amb aquesta targeta. L’any 2022 consten càrrecs amb la targeta esmentada en el compte del grup per valor de 5.389 euros i entre gener i juny del 2023, període en què s’enquadra la despesa reclamada per la Intervenció, 6.042,71 euros.

Arran de l’escàndol per la desaparició dels fons, el portaveu del grup de Vox, Juan Manuel Badenas, va cessar qui era secretari del grup fins aquest moment, Jerome Garris, i el va substituir per Fernando Beltrán Esteban. Posteriorment, el mes de juny passat, va ser destituït com a assessor Fran Egea, un dels responsables de la comptabilitat del grup municipal en el mandat passat.

El portaveu municipal del PSPV, Borja Sanjuán, ha comentat que ja van denunciar que Vox es finançava en l’Ajuntament de València “de manera opaca i més que probablement irregular” i ara s’ha sabut que l’informe de l’interventor “fa constar per escrit que els més de 16.000 euros que Vox devia a l’Ajuntament no han eixit del compte del grup municipal, així que caldria preguntar-se qui paga el finançament de Vox”.

Sanjuán ha afegit que també caldria preguntar a l’alcaldessa de València, María José Catalá, “si vol tindre en el seu Govern un grup municipal que ha distret 16.000 euros de l’Ajuntament i que a l’hora de tornar-los no els ha tret del compte A; potser el que vol fer la senyora Catalá amb el senyor Badenas, veient els antecedents, és, en compte de demanar-li explicacions, posar-li un pont”.

La portaveu de Compromís, Papi Robles, ha destacat que “l’informe de l’interventor demostra el mal ús dels diners públics i evidencia una mala praxi per part del grup municipal de Vox, que va haver de recórrer a un compte alié desconegut per a reintegrar els 17.000 euros desapareguts de la seua comptabilitat”.

Segons Robles, “és inadmissible que Vox incomplira l’acord del 30 de març de 2017, que estableix negre sobre blanc que solament pot haver-hi un número de compte per grup municipal i, és molt greu que es desconega l’origen de l’aportació amb què s’ha fet el reintegrament”.