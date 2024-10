Mazón va anunciar el festival del Nou d’Octubre patrocinat a dit amb 3,3 milions sis dies abans de demanar una oferta a l’empresa

El president Carlos Mazón va anunciar el polèmic festival ‘Som de la terreta’ per a celebrar la festivitat del Nou d’Octubre sis dies abans que es convidara l’empresa Iron Stage SL a participar en el procediment a dit i per tramitació urgent de patrocini per part de la Generalitat Valenciana. Si bé Presidència de la Generalitat va informar el 19 de setembre passat de celebració del festival, la resolució d’adjudicació del contracte privat de patrocini, a què ha tingut accés eldiario.es, revela que la invitació a participar en el procediment negociat sense publicitat es va remetre a l’empresa el 25 de setembre. Es tracta d’una documentació que el departament autonòmic de Presidència s’ha negat a lliurar al PSPV-PSOE al·legant que “no ha conclòs encara la tramitació dels expedients”.

El contracte privat, signat el 4 d’octubre per Joaquín Vañó, sotssecretari de Presidència, i per Alfredo José Pozo, representant de Iron Stage SL, estableix un muntant total superior a 3,3 milions d’euros (incloent-hi l’IVA) per al patrocini publicitari del festival, consistent en tres concerts celebrats dissabte passat a Alacant, València i Vila-real amb artistes com Abraham Mateo, Taburete, Nena Daconte o Funzo & Baby Loud.

El 19 de setembre, sis dies abans que Presidència convidara l’empresa al procediment urgent i a dit, la Generalitat va promocionar la pàgina web del festival, en l’avís legal del qual ja figurava Iron Stage SL, per a sol·licitar les entrades. La firma, tal com revela la documentació en poder d’aquesta redacció, ni tan sols havia presentat la seua proposta.

L’empresa, una vegada convidada a participar en el procediment urgent, va presentar la seua proposició econòmica i tècnica el 30 de setembre. La Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional, amb l’alt càrrec Francisco Daniel González al capdavant, va sol·licitar a Iron Stage SL una millora en la seua oferta –“si ho considera oportú”– que podia consistir en una rebaixa sobre el preu de licitació o en una ampliació de les prestacions previstes en el plec de prescripcions tècniques.

Finalment, l’1 d’octubre, la firma va presentar una oferta econòmica final de 3,3 milions d’euros, amb una rebaixa de 121.000 euros respecte del preu de licitació.

La Intervenció Delegada “ha fiscalitzat de conformitat l’adjudicació del contracte”, segons diu la resolució del sotssecretari. El document adjudica els patrocinis a Iron Stage SL “per ser l’empresa que té l’exclusivitat de l’esdeveniment i complir els requisits exigits en els plecs”.

La societat, tal com va informar aquest diari, es va crear el 23 de gener passat i comparteix domicili social i apoderats amb The Music Republic, promotora de cites com el FIB, el Festival de les Arts, l’Arenal Sound o el Viña Rock, entre altres esdeveniments musicals.

Els patrocinis milionaris del festival, que només va incloure tres concerts en valencià, estan sota la lupa del PSPV-PSOE i de Compromís. L’import dels patrocinis també va causar malestar en el sector cultural. La Federació Valenciana de la Indústria Musical (Fevim) va sol·licitar per carta a Mazón una reunió urgent pel “malestar creixent” per aquestes decisions. La Fevim va expressar la seua “profunda preocupació” i “inquietud” per una adjudicació amb una quantitat econòmica elevada i sense “equitat” ni “transparència”.

Després de la celebració del festival, Carlos Mazón ha valorat com un “èxit rotund” l’esdeveniment, a què van acudir unes 50.000 persones, segons la Generalitat. Mazón ha destacat l’impacte del festival en l’economia local, “amb la qual cosa s’ha impulsat el turisme i els sectors de l’hostaleria i el comerç”.