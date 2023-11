Educació suspén una inversió de 63,5 milions d’euros per a 15 col·legis i instituts en 12 municipis valencians

“El conseller Rovira, amb les retallades en el pressupost d’Edificant i el canvi en la normativa, posa en risc les obres de construcció i millora de 341 col·legis i instituts en 178 poblacions de llarg a llarg de tot el territori valencià”. Així s’expressaven el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, i el portaveu d’Educació de la coalició, Gerard Fullana, que han denunciat que 12 ajuntaments han rebut una carta de la Conselleria d’Educació per mitjà de la qual se’ls comunica la retirada de les partides que permetran executar actuacions en 15 centres per un valor total de 63,5 milions d’euros.

Al començament de novembre, el departament que dirigeix José Antonio Rovira va publicar una “declaració de lesivitat” de diverses delegacions del pla Edificant. D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació ha iniciat el procediment per a anul·lar aquesta tramitació d’obres “posant com a excusa que es van fer efectives quan el govern del Botànic estava en funcions”, denunciava des de Compromís Gerard Fullana, per a qui la realitat “és ben diferent, per alguna banda han de començar a eliminar construcció d’obres d’Edificant, i han començat per les últimes delegacions”.

El total econòmic d’aquestes 15 actuacions concretes és de 63,5 milions d’euros “i els afectats directes, si no es paralitza la decisió, són els veïns i veïnes de Benicarló, Betxí, Borriol, Albalat dels Sorells, Burjassot, Casinos, Mislata, Quartell, Sagunt, Senyera, Petrer i Villena”. En alguns casos, sostenen els valencianistes, es vol paralitzar la nova construcció d’escoles i instituts que estan en mal estat o de centres que no existien “i que són necessaris per planificació educativa”; i en altres casos, explica Fullana, es tracta d’“ampliacions i millores importants, com la redefinició de patis escolars o la instal·lació de sistemes d’eficiència energètica”. Sobre les insinuacions que es tracta d’actuacions que beneficien municipis governats per l’esquerra, el diputat de Compromís recorda el cas de Benicarló, que té el muntant més alt, amb més de deu milions d’euros, i on el PP va guanyar les eleccions abans que es concretara la delegació d’obra.

Salvem escoles

Baldoví i Fullana han presentat dilluns la campanya ‘Salvem escoles’, que pretén ser “una radiografia de les millores i les construccions d’escoles i instituts que el Botànic va planificar per al període 2024-2027 i que ara posa en risc la Conselleria d’Educació”, que el mes de setembre passat presumia que tretze nous centres obrien les portes coincidint amb l’inici del curs 2023-2024. Així doncs, els parlamentaris valencianistes han recordat que hi ha prop de 1.400 milions d’euros “adjudicats i reservats” en plurianualitats en el context del pla Edificant.

Compromís ha volgut denunciar públicament “el desmantellament de la construcció d’escoles i instituts per la porta de darrere per part del PP”. Així doncs, detallava que per mitjà de la llei de mesures el conseller es guarda la potestat de decidir unilateralment la revocació de delegacions d’obres en els municipis justificant-ho en l’“interés públic”, així com que el pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2024 consumisca una retallada pressupostària de 121 per al pròxim exercici: “Les conseqüències són molt greus, ja que hi ha milers de xiquets i famílies afectades”.

La coalició valencianista ha presentat una esmena per intentar eliminar aquesta qüestió i que el conseller no tinga la capacitat de “paralitzar les obres d’un institut que ja té les bastides posades, la licitació d’una nova escola, la redacció del projecte d’uns conservatoris o l’impuls de centres específics d’FP, sense donar cap mena d’explicació ni aplicar criteris transparents”, sostenia Fullana.

En aquest sentit, la formació valencianista alerta de la incertesa que poden generar aquesta mena de decisions caracteritzades pe l’“obscurantisme” i que poden provocar un “caos” en un tema que consideren central, com és el de les infraestructures. “Ara mateix hi ha moltes actuacions en marxa i moltes en diferents processos de tramitació, que amb aquesta retallada es poden bloquejar”, apunta Baldoví.

Prendre mesures

Compromís farà costat a les comunitats educatives de les 341 obres “en risc de no fer-se” en prop de 180 municipis valencians, al mateix temps que anunciava Fullana que duran a terme les accions jurídiques i administratives necessàries, perquè consideren que la legalitat de revertir delegacions “no és gens clara”. De la mateixa manera, es presentaran esmenes als pressupostos de la Generalitat perquè s’incloguen les partides que permeten desenvolupar les delegacions en marxa, així com que possibiliten l’inici de les tramitacions i les obres que havien de començar l’any vinent.

Rèplica a la conselleria

Des de Compromís qüestionaven la crítica feta des de la conselleria, actualment en mans del PP, justificant la retallada de pressupost en el fet que no s’executa: “En Edificant es consignen els diners per a diverses anualitats perquè la Generalitat vaja adaptant-se al ritme de licitació i obres dels ajuntaments”. En aquest sentit, recordaven que el Botànic va multiplicar per deu l’execució de pressupost de l’últim govern del PP, “a més, actualment hi ha multitud d’actuacions en marxa i moltes altres en diferents fases del procés de tramitació que amb aquesta retallada es poden bloquejar”.

Finalment, des de Compromís sostenien que en l’última legislatura del PP, amb Alberto Fabra com a president de la Generalitat, Ciegsa va executar 50,5 milions d’euros, mentre que en la segona legislatura del Botànic, fins al primer trimestre del 2023, el Govern valencià ha gastat 542 milions en infraestructures educatives.

Contestació del Partit Popular

La portaveu d'Educació del PP en les Corts, Beatriz Gascó, qüestionava que des de la conselleria, en mans de Compromís, “només van cobrir les necessitats d'ajuntaments afins”, al mateix temps que ha denunciat que el departament que dirigia primer Vicent Marzà i després Raquel Tamarit, va deixar desatesa “la immensa totalitat de les necessitats educatives” de la Comunitat Valenciana. “No van construir el 80% dels compromisos adquirits”, sostenia Gascó, per a qui “és vergonyós que ara s'atrevisquen a donar lliçons de res”.

Gascó, que ha qualificat la gestió del Botànic durant huit anys de “suspens total”, ha insistit que des de 2018 fins a 2023 “tan sols van executar un 23% del total pressupostat en el pla Edificant. D'un total de 1.639 milions d'euros pressupostats només van executar 377 milions”. “Puig i Compromís van fer una nefasta gestió en la construcció de centres escolars i no estan per a vindre a donar lliçons”, ha finalitzat.