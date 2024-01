L’Advocacia de la Generalitat qüestiona la reforma de la llei de territori del PP que evita fer públics els grans projectes

L’Advocacia de la Generalitat Valenciana qüestiona la reforma de la llei de protecció del territori (coneguda com a Lotup) impulsada pel PP en el Consell. L’òrgan jurídic posa objeccions al projecte de decret llei de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, que redueix els tràmits per als anomenats projectes estratègics i elimina l’obligatorietat del procediment d’exposició pública.

Segons l’informe a què ha tingut accés elDiario.es, l’Advocacia recorda que la consideració del projecte estratègic exigeix la valoració prèvia del compliment dels objectius, els principis i els criteris de l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, l’instrument territorial vigent. “L’exempció del tràmit de consulta pública pel que fa als projectes territorials estratègics ha de ser interpretada, com tota excepció, amb caràcter restrictiu”, diu el text. La valoració ha de concloure “necessàriament” amb un informe en què es justifique l’“adequació i la compatibilitat amb l’estratègia” del projecte presentat.

Per això, contínua l’anàlisi, “qualsevol decisió administrativa que implique l’aprovació d’una activitat industrial com a PTE requerirà, en el seu moment, el sotmetiment al tràmit preceptiu de participació pública”. Així mateix, “el document de planejament que el dote de cobertura haurà de ser sotmés al procediment d’avaluació ambiental estratègica”. L’Advocacia estableix com a excepció que l’activitat industrial se situe en terrenys que ja tenen planejament “territorial i urbanístic compatible que permeta la seua implantació sense necessitat d’aprovar un nou instrument”.

En la memòria, la Generalitat afirma que l’eliminació del tràmit de consulta pública prèvia “pretén evitar una sobreexposició de projectes que, per la seua naturalesa, requereixen un component de confidencialitat i evitar moviments especulatius en relació amb el preu del sòl que s’inclou” en el projecte, a més de la simplificació administrativa. Segons va explicar la consellera Salomé Pradas en la seua compareixença, l’executiu autonòmic decidirà “cas per cas” si ha de fer-se la consulta pública prèvia o no, en “els termes previstos” en la legislació, amb l’objectiu d’“acurtar i agilitzar terminis”.

En les seues observacions, els serveis jurídics indiquen que falta l’informe del sotssecretari de la Conselleria de Medi Ambient per al decret, i retrau al Consell que no s’ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia, audiència i participació pública, ni tampoc s’ha remés a altres conselleries perquè facen les seues al·legacions en la tramitació del decret llei. L’executiu autonòmic ha inclòs en el mateix decret les rebaixes del transport públic i la modificació de la llei urbanística.