La Comunitat Valenciana solo ha instalado un 8% de la potencia fotovoltaica que necesita para 2030

La Comunitat Valenciana aún está muy lejos de cumplir con los objetivos energéticos fijados para 2030. La autonomía apenas cuenta con un 8% de la potencia fotovoltaica que necesita según los objetivos asumidos, que se establecen en 6.000 megavatios de energía solar.

La media de instalación entre 2019 y 2023 es de 30 megavatios al año, un ritmo extremadamente lento, según apunta la patronal de las renovables Avaesen en su último informe. A este ritmo, apunta la organización, se necesitarían 150 años para cumplir el objetivo.

La patronal destaca que la autonomía va a buen ritmo en generación de autoconsumo, muy por encima de la media, pero aún así considera que el impacto global es anecdótico. La Comunitat Valenciana supone casi el 13 % del autoconsumo de España, con 921 megavatios en 76.600 instalaciones. Las causas del buen dato, apuntan, han sido un claro compromiso político tanto por parte de ayuntamientos y de la Generalitat, con deducciones en el IBIF, IRPF y ayudas a las instalaciones de autoconsumo y comunidades energéticas.

Sin embargo, en cuanto a los grandes proyectos, la patronal considera que hay un “estancamiento” en la incorporación de renovables y apunta al atasco en la administración autonómica. “Con los proyectos que hay en el proceso autorizador, la generación solar fotovoltaica de la Comunitat Valenciana podría experimentar un gran crecimiento, pero para ello hay que acabar con el atasco administrativo de los expedientes”, apunta Pedro Fresco, director general de AVAESEN en el informe.

En conjunto, la potencia renovable -eólica, hidráulica y fotovoltaica- representó aproximadamente el 29 % del total de la capacidad instalada en la Comunitat Valenciana, unos 2.400 megavatios, de los que solo 459 son de fotovoltaica. La generación renovable es de 3.451 gigavatios, que cubren el 24 % de la demanda de la autonomía.

Los avances, considera la patronal, “son mínimos y las fuentes no renovables aún mantienen una presencia considerable en la matriz energética, destacando la necesidad de mayores esfuerzos en la transición hacia fuentes más limpias”. Además, Avaesen destaca que para conseguir los objetivos de 2023 será necesario avanzar en las instalaciones de almacenamiento en el sistema eléctrico, la electrificación de la economía y en mejorar las interconexiones internacionales.

La Generalitat Valenciana de PP y Vox se comprometió a modificar la legislación para acelerar los proyectos, aunque de momento no hay ninguna norma sobre la mesa. La posible desregulación preocupa los colectivos ecologistas, que se oponen a los macroproyectos en entornos rurales y creen que las críticas del sector obedecen a su interés particular. El atasco de expedientes en tramitación, sean favorables o no, ha sido una constante en las dos últimas legislaturas.

En diciembre, la asociación Acció Ecologista-Agró aseguró que los proyectos en tramitación por el Consell ya duplican la potencia instalada. Según la entidad, en agosto de 2023 se habían aprobado o estaban en tramitación un total de 9.800,69 megavatios de energía solar fotovoltaica. De esta cifra, indican, hay aprobados proyectos que suman 2.190 megavatios y están pendientes de ser construidos e incorporados a la red, mientras que los proyectos que suponen 7.610 megavatios, los restantes, están en fase de tramitación. La asociación teme que el embudo de expedientes se solvente con una relajación de los requisitos, sin tener en cuenta el impacto ambiental. Los territorios del interior, donde se proyectan las macroplantas, exigen que se tenga en cuenta la equidad territorial en la transición energética y alertan de la destrucción del paisaje.