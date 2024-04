El PP i Vox obrin la porta a la censura en les escenes de les falles municipals de València que no tinguen “respecte”

“Seran eliminades les propostes que no respecten l’objectivitat i el respecte que han de reflectir les falles municipals de la ciutat de València”. Les bases per a la formalització del concurs de contractació de les falles municipals per a les festes del 2025 inclouen aquest apartat dins dels criteris de valoració.

La mesura ha generat una polèmica important, perquè tant l’oposició, en aquest cas Compromís i el PSPV, com diverses entitats del món de la festa, com ara el Gremi d’Artistes Fallers o la Federació d’Enginy i Gràcia, consideren que obri la porta a la censura i que coarta la llibertat creativa dels artistes a l’hora de desenvolupar els seus projectes.

Però no és l’únic aspecte que ha generat controvèrsia. Les bases esmentades, les primeres que marca el nou Govern municipal del PP i de Vox des que dirigeixen l’Ajuntament, canvien la composició del jurat i a més tornen al model de presentació d’esbossos, sense possibilitat que els artistes puguen defensar el seu projecte davant el jurat, com ha passat en els últims anys.

En concret, les bases estableixen que la documentació es presentarà “en fulls de 70 x 50 cm, a una cara”, amb el contingut següent: “Esbós general; dues perspectives d’escena de falla; planta de distribució; memòria i explicació, que haurà de contindre mesures en planta i alçat, nombre de ninots i d’escenes, contingut i explicació”.

Quant a la configuració del jurat, des de l’any 2016, amb Compromís al capdavant de la Junta Central Fallera (JCF), es consensuaven les bases per al procés amb el Gremi d’Artistes Fallers per mitjà de les quals es triaven una sèrie d’entitats que eren les que designaven el membre del jurat fins a un total de cinc membres, amb l’obligació de complir paritat de gènere. Entitats com la Interagrupació o el Gremi eren habituals i cada any triaven la persona que formava part del jurat.

Ara, amb el regidor del PP, Santiago Ballester, com a president de la JCF, es torna a un sistema similar al que hi havia en l’etapa de Rita Barberá com a alcaldessa, en què els partits designen els membres del jurat. Aquesta modalitat va rebre les crítiques de la Sindicatura de Comptes per considerar-la excessivament polititzada.

Segons les bases aprovades recentment per a les falles municipals del 2025, els comités de selecció dels projectes estaran formats per nou components, set dels quals seran a proposta dels grups municipals (tres el PP, dos Compromís, un el PSOE i un altre Vox). S’hi sumen el regidor de Falles, del PP, com a president del jurat i el secretari general de la Junta Central Fallera (JCF), també nomenat a proposta dels populars.

Els canvis no han agradat en el si dels artistes, especialment els referits a la presentació d’esbossos i la possible eliminació d’escenes. Segons el mestre major del Gremi d’Artistes Fallers, Francisco Pellicer, “és més interessant la defensa dels projectes davant el jurat que la mera presentació d’uns esbossos, que és un model contra el qual sempre s’ha lluitat des del gremi”.

Sobre la possible eliminació d’escenes, ha lamentat que “pot obrir la porta que es perda crítica, que siguen falles més blanques” i ha considerat “innecessari advertir que les escenes han de ser d’alguna manera decoroses”. Sobre l’elecció del jurat, ha exposat que és “diferent” del que hi havia i que l’important és que les persones que trien els partits siguen “externes”.

En la mateixa línia, el president de la Federació de Falles amb Especial Enginy i Gràcia, Ximo Berlanga, ha afirmat: “Mai defensarem que es puga coartar el criteri dels artistes a l’hora de fer la crítica. L’elecció dels jurats és diferent de la que hi havia, el que sí que sabem és que la que hi havia abans sí que agradava. És una pena que no hi haja un consens en aquests temes i que al final tot es polititze”.

El president de la Interagrupació de Falles, Fernando Manjón, que puntualitza que no pot parlar en nom de l’entitat, perquè no entren a valorar els temes de gestió municipal, ha comentat que “potser és una mica precipitat fer valoracions tot i que encara no s’ha designat el jurat ni s’han triat les falles”. Manjón s’ha mostrat contrari a qualsevol mena de censura, perquè sempre ha d’haver-hi “un component de crítica i de satírica que et traga un somriure”, però ha considerat que hi ha temes que són “molt sensibles i dolorosos socialment” i, per tant, entén que el que fan les bases és simplement establir “una filosofia”. Sobre la composició del jurat, ha afirmat que li sembla “més democràtic que cada partit puga triar els membres en funció de la seua representació que no que el propose en exclusiva el partit que governa”.

Compromís impugna les bases i el PP es defensa

El regidor de Compromís i expresident de la JCF, Pere Fuset, ha anunciat la presentació d’un recurs per a impugnar les noves bases de l’alcaldessa María José Català per a les Falles per la “politització descarada” i la “censura” que s’hi estableix: “Creiem a més que aquest procés té molta aparença de ser una presumpta farsa. No podem permetre aquest menyspreu de Catalá a l’essència de les Falles i al treball i la llibertat d’expressió dels artistes fallers canviant un jurat independent d’artistes i col·lectiu faller com el que es va consensuar amb el Gremi des del 2016, per un de quota política, en què 7 dels 10 membres representaran el PP i Vox”.

Segons Fuset, es tracta “de contractes públics que sumen quasi 300.000 euros entre la falla gran i la infantil i s’han de regir amb la màxima pulcritud, per això, sobre la base l’auditoria de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana que qüestionava la politització del jurat vigent fins al 2015, hi ha motius per a la impugnació”. L’edil ha demanat a Català que paralitze el procés actual, que s’escolten “les crítiques del Gremi d’Artistes Fallers” i que adapte les bases perquè el jurat siga independent i exclusivament artístic i que no establisca límits a la sàtira, que són en realitat “censura política”.

Fuset ha afirmat que “la limitació de la crítica i la sàtira que la mateixa Catalá ha defensat és també una amenaça a les Falles com a patrimoni de la humanitat, ja que aquest aspecte és crucial en l’expedient de protecció de la Unesco” i ha afegit: “Amb aquest procés el PP vol pegar una punyada a la festa per a deixar clar que han tornat i potenciar el clientelisme, la submissió i l’autocensura en la festa. Ens fan retrocedir i volen deixar clar al col·lectiu faller que ells, que tenen premis i subvencions a la seua mà, són els que manen”.

Des del PSPV, la regidora Nuria Llopis ha carregat també contra el nou model d’elecció de les falles municipals i, sobre aquest tema, ha manifestat que el jurat ha de ser “independent” i estar conformat per “persones expertes en el món de l’art i en les falles en si”. “Les falles, que són de tots, han de tindre l’essència de la crítica i la sàtira”, ha defensat. Al mateix temps, ha acusat el PP d’implantar una “censura” en el món faller, així com en “tots els àmbits municipals”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i el regidor de Falles, Santiago Ballester, han negat que hi haja “censura” en el nou model de composició del comité de selecció dels projectes de les falles municipals del 2025, davant les crítiques de l’oposició.