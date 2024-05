Compromís porta el decret d'admissió “segregador” de la Conselleria d'Educació al Tribunal Superior de Justícia

Compromís ha preparat un recurs contenciós administratiu que presentarà al TSJCV contra el decret d’admissió escolar del Govern de Mazón. Ho ha anunciat a Alacant el síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví acompanyat pel portaveu de la coalició a la Diputació d’Alacant, Ximo Perles, el portaveu d’Educació a les Corts, Gerard Fullana i les regidores d’Alacant i d’Elx, Sara Llobell i Esther Díez.

Cal recordar que el decret d’admissió és molt important perquè regula les pautes que han de seguir les famílies per matricular els fills i filles al sistema educatiu valencià.

“El nou decret és il·legal i segregador. Tenim raons de pes per acompanyar la comunitat educativa valenciana i lluitar per a derogar una normativa que promou escoles i alumnes de primera i de segona, com si l’educació fora una competició. Vist que no s’ha escoltat a la comunitat educativa valenciana i que Mazón ha promogut una normativa que mercantilitza l’educació i que denigra la xarxa de l’ensenyament públic en pro del negoci de la concertada, a Compromís no ens mantenim de braços creuats. Recorrem als tribunals per a paralitzar una actuació que té massa de conveniència ideològica pròpia de l’extrema dreta i res per a assegurar una xarxa de centres educatius on tots tinguen els recursos que calguen per assegurar una qualitat educativa òptima i una bona atenció personalitzada a l’alumnat”, ha explicat Baldoví.

Per la seua banda, el diputat provincial Ximo Perles, ha fet èmfasi en què “iniciem esta lluita als tribunals, després de corroborar que el Govern de Mazón no ha volgut escoltar ni a professorat ni a famílies. El recurs està basat en arguments que demostren que esta nova normativa promou la desigualtat i fa que els centres trien famílies i no a l’inrevés. És il·legal perquè contradiu l’article 84 de la Lomloe; atorga un punt discrecional perquè els centres concertats puguen seleccionar l’alumnat que volen; fomenta el districte únic segregador perquè no hi haja diversitat d’alumnat a les aules; i relaxa la prohibició de que els centres concertats cobren a les famílies quotes il·legals”.

Pel que fa a la relaxació del nou decret respecte al cobrament de quotes per part dels centres concertats a les famílies, el diputat Gerard Fullana ha detallat que “els centres concertats han de garantir la gratuïtat universal de l’ensenyament, com qualsevol centre públic. La Conselleria ara permet que els centres concertats puguen exigir aportacions de les famílies en concepte de matrícula o reserva de plaça i exigir també que les famílies paguen per material i equipament escolar. Això és molt greu”.

“Per tant, el PP ha imposat uns canvis amb els quals estan diametralment en desacord la Confederació Gonzalo Anaya, que és la principal plataforma que aglutina les famílies; els principals sindicats de l’ensenyament; i el mateix Consell Escolar Valencià, on una àmplia majoria de representants s’hi van mostrar en contra i van rebre com a resposta el seu cessament per part del Conseller d’Educació, amb el nomenament de nous membres en este màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament”, ha explicat el portaveu d’Educació de Compromís a les Corts Gerard Fullana.

Segons Fullana, “a més, la Conselleria d’Educació treballa en la més absoluta opacitat i amb tempos que estan alterant el funcionament normalitzat de gestions tan importants que han de fer milers de famílies com és matricular els fills i filles a les escoles. D’una banda, no sabem absolutament res de l’arranjament escolar, o siga la planificació d’unitats educatives per al curs que ve, que s’ha fet sempre al més de març. Temem que eixa opacitat duga relacionada l’eliminació d’unitats en la xarxa educativa pública i això té com a conseqüència més alumnes per classe i la retallada de professorat per al curs que ve. D’altra banda, a Mazón i el seu conseller d’Educació els importa ben poc el caos que se genera als centres educatius i les incerteses de les famílies i passen la tramitació de l’admissió al mes de juny, sense ser conscients del que això suposa ni per als centres educatius ni per a les famílies, quan el procés s’ha d’iniciar entre abril i maig”.

Pel que fa al model mercantilista de l’educació que fomenta el nou decret, els responsables de Compromís ha comentat que “l’administració ha de garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics garantisquen una òptima qualitat educativa. En este model, la Conselleria deixa de garantir l’excel·lència de tots els centres i de dotar-los dels recursos necessaris perquè així siga. Fomenta la competitivitat i una sort de rànquings innecessaris entre escoles”.

Les regidores de Compromís als ajuntaments d’Alacant i Elx, Sara Llobell i Esther Díez, han destacat que “el districte únic segregador promou la cronificació de guetos i que es creen barriades i no barris en ciutats com Alacant i Elx. No tots els xiquets i xiquetes de les nostres ciutats tenen així igualtat d’oportunitats per al seu futur i encara menys els qui porten la motxilla plena de vulnerabilitats socioeconòmiques o necessitats educatives especials”.

Díez ha recordat que l’actual secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, va impulsar el districte únic sent regidor del ram a Elx, quan “es van generar centres de primera i de segona. Centres saturats per l’alta demanda i centres desocupats que coincidien en moltes ocasions amb col·legis de barris vulnerables. Es van registrar nombroses queixes de pares que es van veure desplaçats dels seus barris i obligats a portar als seus fills i filles a l’altre punta de la ciutat. I parlem de pares i mares que havien sol·licitat diversos centres entre les seues preferències. De fet, quan vam recuperar la zonificació escolar en 2016, va pujar 10 punts l’adjudicació del centre escollit en primera opció”.

La regidora de Compromís a Elx ha destacat, a més, “la importància d’arrelar als xiquets i xiquetes als seus barris, fomentant la mobilitat sostenible i també la participació en la pròpia comunitat. Hi ha projectes com el bicibus, els camins escolars segurs o els entorns segurs de les escoles que posen als xiquets i xiquetes en els centre i això està perdent-se amb els governs de la dreta i la ultradreta”.

En este sentit, Llobel ha indicat que “la ciutat d’Alacant és molt desigual quant a barris. L’educació pública ha de garantir l’accés a una educació igualitària. Demanem al Consell retirar este decret, l’eliminació del qual ja va demanar la comunitat educativa fa 10 anys. Els centres escolars estan actualment abandonats per l’actual equip de govern d’Alacant. Està afavorint-se un model de negoci, no la llibertat de ningú. Les mares de, per exemple, barris com ara Carolinas no podran tindre les mateixes opcions que les mares de barris com la platja de Sant Joan a l’hora de triar centre. El districte únic segrega alumnat per motius de renda i crearà problemes de mobilitat a primera hora del dia”.

“Amb este decret d’admissió, la Conselleria està fomentant la matriculació en la xarxa de centres concertats, quan esta xarxa hauria de ser un servei subsidiari de l’escola pública, estar allà on no arriba la pública. Està marginant la xarxa de centres educatius públics, que suposen més del 70 % del sistema educatiu valencià. En conseqüència, esta normativa marca un pas real cap a la les retallades de recursos i personal en l’escola pública valenciana”, ha valorat Sara Llobell.