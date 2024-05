El jutjat investigarà si Catalá obstrueix la tasca de control de l’oposició en l’Ajuntament de València

El regidor de Grup Municipal Socialista de València Borja Sanjuán va informar dijous que el Jutjat Contenciós Administratiu número set ha admés a tràmit la denúncia que van interposar els socialistes davant la decisió de María José Catalá de retallar la participació de l’oposició en les comissions informatives.

“Hui tenim aquesta resolució que avala la intenció clara de retallar els drets de l’oposició a participar en les comissions i fiscalitzar la tasca del Govern”, va denunciar l’edil. En concret, el PSPV va presentar al ple municipal un recurs de revisió especial, una figura que s’articula quan una part considera que s’han vulnerat els seus drets fonamentals, en aquest cas, limitant la tasca de fiscalització mitjançant la reducció de comissions informatives i dels seus integrants.

Aquest recurs implica que l’Ajuntament haja de demanar un informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) perquè es pronuncie sobre l’assumpte, cosa que es va bloquejar amb els vots del PP i de Vox, que va ser recorregut en el jutjat pels socialistes i que ha sigut admés a tràmit. El Síndic de Greuges ja es va pronunciar donant la raó als socialistes i sol·licitant una revisió de l’organització municipal a Catalá, que n’ha fet cas omís.

Sanjuán va recordar que, quan va arribar al govern María José Catalá, va reduir de sis a quatre les comissions de l’Ajuntament i de nou a set els membres que hi havia per cadascuna, deixant regidors de l’oposició fora. Ha explicat que això és “contrari a tota la jurisprudència del Tribunal Constitucional” i a més el Síndic de Greuges també es va pronunciar donant la raó al Grup Socialista, pel fet d’argumentar que la decisió era “arbitrària”.

“Estem davant un cas de dubtosa qualitat i tarannà democràtic de la senyora Catalá, que ha decidit no rectificar, perquè, en primer lloc, vol posar dificultats a la fiscalització del seu Govern, en segon, perquè ni el PP ni Vox destaquen per la seua afició a treballar i haurien de tindre dues comissions més, amb el que implica de respostes i mocions i, en tercer lloc, perquè li permet en les comissions tirar avant els punts amb vot de qualitat sense comptar amb Vox”, va exposar. I és que, com que el PP té tres regidors per comissió, Compromís dos, i el PSPV i Vox un cadascun, en cas d’empat a tres i que Vox s’abstinga, els populars guanyarien la votació gràcies al vot de qualitat.

Sobre aquest últim punt, va recordar que Catalá “manté una relació conflictiva amb Vox que es basa en el fet que els uns fan l’esperpent i els altres miren cap a una altra banda, com quan s’han de ballar pasdobles amb un torero”. Sanjuán va lamentar que amb “aquest embolic” Catalá “tergiverse les majories per a poder estalviar-se negociar amb Vox els assumptes de les comissions”. “Intenta arrogar-se una majoria que les urnes no li han donat”, va criticar.

Sanjuán va explicar que aquesta “debilitat” de Catalá “fa que vaja de bracet de persones com Cecilia Herrero, que no és que no estiguen per a ser regidors, és que són persones que estan inadaptades” i “fa que preferisca falsejar i anar en contra de la legislació”. Així doncs, va posar l’accent en el fet que Catalá “vulnera els nostres drets fonamentals i és evident que al final haurà de rectificar”.