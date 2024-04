23 de maig, primera gran vaga contra el Consell de PP i Vox: la comunitat educativa es mobilitza davant de les polítiques de Mazón

La primera gran vaga general contra el Consell de Carlos Mazón. Serà el pròxim 23 de maig, quan la comunitat educativa valenciana ha convocat una mobilització unitària -la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic és qui fa la crida- de tota la comunitat educativa valenciana a l'escola pública (Primària i Secundària) per aconseguir “una pressió social més gran i la sensibilització de l'opinió pública” contra les “polítiques regressives” impulsades pel Govern autonòmic de Partit Popular i Vox.

L'objectiu de la coordinadora ciutadana és que la Generalitat, i més concretament la Conselleria d'Educació que dirigeix José Antonio Rovira, “deixe d'implementar polítiques educatives regressives, com les 'lleis de llibertat educativa i de concòrdia', que atempten contra els drets de la comunitat educativa i que perverteixen el significat de la paraula llibertat”. De la mateixa manera, carreguen contra el districte únic que ha recuperat la conselleria per a l'admissió de l'alumnat, perquè consideren que afavoreix la segregació en funció de la renda i que atenta contra l'escola pública i afavoreix la concertada, creant “centres gueto”; i rebutgen la paralització del Pla Edificant, impulsat pel primer Consell del Botànic.

“El dia 23 de maig fem una crida a la mobilització a tot el professorat i a la comunitat educativa que es mobilitzen per exigir els recursos necessaris per a una veritable inclusió educativa, la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, entre altres, increments retribuïts, reducció d'hores lectives per a docents majors de 55 anys, supressió de la burocràcia, augment de plantilles i una baixada generalitzada de ràtios, i posar fi a les massificacions, les agressions i la conflictivitat a la qual no se li dóna cap solució”, tal com destaca el manifest elaborat per la Plataforma.

Els convocants, que lamenten la manca de diàleg amb la conselleria: “És inexistent”, també demanen “l'extensió de la xarxa pública de la gratuïtat escolar de 0-3 anys, condemnen les retallades de l'oferta a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat” i reivindiquen l'ús del valencià que, al seu parer, PP i Vox “estan intentant arraconar”.

La plataforma ha anunciat que durant aquest mes organitzaran diferents xerrades a les tres províncies per informar a la comunitat educativa del que poden suposar les noves lleis en el sistema educatiu valencià i continuaran treballant al calendari d'actes que es desenvoluparan al llarg del territori valencià en les pròximes setmanes.

La coordinadora ciutadana també ha mostrat el seu suport a la vaga estudiantil convocada per aquest dijous, 25 d'abril, pel Sindicat d'Estudiants, i anima a participar a les concentracions de la vaga estudiantil a les 12.00 hores a València, Alacant i Elx, així com a assistir a la manifestació del 25 dabril convocada per Acció Cultural a València el dissabte 27 d'abril a les 18.00 hores a la plaça Sant Agustí.

Quin col·lectius integren la Plataforma

La Plataforma està integrada per FAMPA-València, STEPV, Federació d'Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT Ensenyament, FAAVEM, FEPV, SEPC València, BEA, Sindicat d 'Estudiants, Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i València Laica.