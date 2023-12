El districte únic que proposa el PP valencià, “garanteix” la igualtat d’oportunitats o afavoreix la segregació de l’alumnat?

Dijous passat se celebrava la taula sectorial en què la Conselleria d’Educació va presentar l’esborrany del decret d’admissió d’alumnat en centres públics i concertats d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. La norma té com a novetat principal la recuperació del districte únic, eliminat pel primer govern del Botànic amb Vicent Marzà com a conseller d’Educació. En paraules del director general de Centres Docents, Jorge Cabo, es tracta d’una mesura que “garanteix la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, elimina barreres geogràfiques, promou la diversitat a les aules i facilita la mobilitat social”.

La intenció de l’Administració és “permetre més llibertat d’elecció de les famílies” respecte de les escoles a què poden optar, perquè ara molts alumnes no estaven en igualtat de condicions amb altres pel fet d’estar en districtes on hi ha menys centres docents per a triar“. ”Els canvis faciliten que siguen les famílies les que trien els centres“, segons asseverava el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, en una entrevista concedida a Europa Press fa uns quants dies.

“La Comunitat Valenciana fa un pas transcendental cap a l’equitat educativa i l’eficiència administrativa amb la presentació d’un nou decret que redefineix el procés d’admissió de l’alumnat”, ha manifestat Cabo, que ha explicat que l’objectiu és que les famílies “puguen triar el centre educatiu que consideren més adequat, i per això optem per la implementació d’un sistema de zona única, deixant arrere l’enfocament previ basat en zonificació”.

Aquest canvi estratègic “respon a les limitacions evidenciades per l’actual model d’admissió, que ha afectat la llibertat d’elecció de les famílies i la inclusió efectiva de tot l’alumnat en el sistema educatiu”, ha assenyalat el director general, que va criticar que la delimitació zonal, “malgrat la seua estructura, ha donat lloc a situacions desfavorables per a les famílies que, fins i tot residint en la rodalia de centres educatius, no poden accedir-hi a causa de les restriccions geogràfiques imposades per la zonificació”.

“Amb el propòsit de superar aquestes limitacions, el nou decret busca atorgar menys pes al criteri zonal i permetre que les famílies trien lliurement el centre que s’ajuste millor als seus interessos i les seues conviccions”, ha manifestat Cabo.

Simplificació burocràtica

La conselleria defensa que aquest canvi en el paradigma d’admissió es tradueix en la “simplificació del procés, reduint la càrrega burocràtica tant per als centres educatius com per a les famílies”.

A més, s’anuncia un enfocament “innovador” en el procés d’admissió, dividit en tres fases: ordinària, extraordinària i contínua. La fase ordinària inicia el procés estàndard, la fase extraordinària estableix un procediment per a l’adjudicació de les places que han quedat vacants en el procés ordinari, i la fase contínua està oberta durant tot el curs per a atendre escolaritzacions sobrevingudes, assegurant així un accés flexible i continu.

“La proposta consolida un procés d’admissió exclusivament telemàtic, però assegurant l’accés a les famílies que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients”, ha explicat Cabo.

El director general ha subratllat que la presentació d’aquest nou decret “reflecteix un compromís ferm amb la construcció d’un sistema educatiu més equitatiu, inclusiu i adaptat a les necessitats del segle XXI. Aquesta transformació es presenta com a fonamental per al desenvolupament integral dels estudiants i per a enfortir la base de l’educació a la Comunitat Valenciana”.

Crítiques de famílies i sindicats

Des del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (Stepv) recorden que el sistema del districte únic ja va estar vigent amb els anteriors governs populars: “Va incrementar la segregació escolar per motius socioeconòmics i únicament va beneficiar la patronal de la concertada, que també defensa aquest model”. I afigen que són les famílies amb més recursos econòmics les que s’aprofiten d’aquesta mesura per a matricular els seus fills en centres concertats allunyats dels seus llocs de residència.

En opinió del sindicat, que ha sol·licitat la retirada del decret, es regula una nova normativa per a atendre “uns interessos minoritaris i particulars en contra de l’interés col·lectiu i en contra de principis superiors com són l’equitat i la lluita contra la segregació escolar”. “Aquesta és la falsa llibertat d’elecció de centre que únicament és exclusiva per a una part de la població”, sostenen, i afigen que el decret “fomenta clarament la xarxa concertada en detriment de la pública i alimenta la segregació escolar”.

Per a la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes va en contra en la llibertat d’elecció de centre de les famílies i només afavoreix la selecció dels alumnes i de les famílies de determinats centres educatius. Aquesta línia, per a la Confederació Gonzalo Anaya, és “altament segregadora” i provoca, a més, que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment dels altres, que poden perdre matrícula i, per tant, aules i mestres.

“Això no és bo per a l’alumnat en conjunt com tampoc per a l’educació pública que acaba patint les retallades”, ha destacat Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya, que assenyala que aquests canvis previstos per al pròxim decret d’admissió escolar “no ajuden gens la llibertat d’elecció de centres de les famílies, ni milloren l’educació de filles i fills en conjunt”.

Així mateix, afirmen que, quan s’apliquen mesures com la zona única i no hi ha reserva de places, el sistema educatiu “acaba segregant la infància en funció de les possibilitats econòmiques, creant els centres de tipus A i els centres de tipus B; es reforcen també els centres guetos i això és incomplir un principi constitucional que és la igualtat d’oportunitats”.

“La zona única només afavoreix els centres concertats, en què les administracions acaben transferint recursos econòmics de l’educació pública cap a la privada, tractant els xiquets i les xiquetes com si foren clients i fent que les famílies acaben pagant el dret a l’educació dues vegades amb els impostos i amb les quotes encobertes que cobren els concertats”, ha destacat Pacheco.

Els pares catòlics, a favor

La Federació Catòlica d’Associacions de Pares d’Alumnes de València (Fcapa) es mostra “totalment a favor” de la modificació de la normativa d’admissió d’alumnes i considera “d’especial importància la recuperació del districte únic i els criteris de puntuació eliminats pel Botànic” perquè entenen que és “una ampliació efectiva de la llibertat d’elecció de les famílies per a l’exercici dels seus drets”.

En un comunicat, la Fcapa constata, després de les seues reunions amb les administracions educatives valencianes, “un nou clima de recuperació de la llibertat d’educació i dels drets de famílies, docents i titulars, que els anteriors governs havien retallat”.