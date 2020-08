Ruïna i degradació en una escola infantil de València a mig construir paralitzada cinc anys per la crisi després d’una inversió de quasi 500.000 euros

Mala herba quasi tan alta com la tanca que envolta el centre, cables penjant i conductes a l’aire en plena deterioració. És l’aspecte d’abandó total que presenta l’estructura de l’escola infantil projectada en el barri perifèric d’Orriols, un dels més necessitats de dotacions públiques de València.

L’Ajuntament de València va adjudicar les obres de la infraestructura situada en l’encreuament de l’avinguda d’Alfauir amb el carrer de la Diputada Clara Campoamor l’any 2014, encara amb el PP al capdavant de l’equip de Govern, amb càrrec al Pla Confiança per import d’un milió d’euros, però un any més tard l’empresa adjudicatària va entrar en concurs de creditors i les obres van quedar paralitzades després d’una inversió pròxima a 500.000 euros, sense que hui dia hi haja un termini estimat per a acabar-la.

Des de llavors, han passat cinc anys sense que el nou equip de Govern progressista format per Compromís, PSPV i València en Comú (Podem) en el primer mandat, i per Compromís i PSPV en aquest segon, haja pogut reiniciar i culminar les faenes, principalment a causa dels llargs i tediosos processos administratius.

Segons informen fonts de la Regidoria d’Educació, no va ser fins a finals del mandat passat, quan aquesta cartera estava en mans de la formació habitada, en concret de l’exregidora María Oliver, que es van iniciar els tràmits per a reactivar el projecte.

En concret, el 8 d’octubre de 2018 es va iniciar l’expedient relatiu a la finalització de les obres de construcció de l’escola infantil i es va enviar al Servei de Contractació perquè continuara el tràmit.

Posteriorment, l’1 de febrer de 2019 es va aprovar el projecte bàsic i d’execució d’acabament del centre per import de 500.000 euros més i, al juny de 2019, el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte esmentat: “Havent acabat el període de presentació de proposicions en el procediment de licitació d’aquest expedient sense que s’hi presentara cap oferta, es va proposar la declaració de desert per la Mesa de Contractació, en la sessió celebrada al juliol de 2019”.

El 4 de novembre de 2019, ja amb la socialista Maite Ibáñez al capdavant d’Educació, es va declarar desert el procediment per a contractar l’acabament de les faenes per no haver tingut entrada cap proposició durant el termini per a la presentació de les ofertes.

“Actualment es treballa per donar continuïtat a l’execució de les obres en coordinació amb tots els agents implicats en la posada en marxa, perquè per a aquest Ajuntament és prioritari avançar en l’acabament de l’escola infantil a fi de tindre-la en funcionament en el mínim temps possible”, afirmen des d’Educació.