El Síndic de Greuges retrau a l’alcaldessa de València que oculte la seua dedicació a la universitat que va privatitzar

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, no ha contestat les preguntes d’una regidora de Compromís sobre la compatibilitat i les hores de docència dedicades per la primera edil a la Universitat Internacional de València (VIU), la institució acadèmica que va privatitzar el 2013, durant la seua etapa com a consellera d’Educació, i que va duplicar el seu valor un mes després de la venda. I això, malgrat les recomanacions del Síndic de Greuges, equivalent autonòmic al Defensor del Poble.

L’organisme, en una resolució del 31 de juliol passat a què ha tingut accés elDiario.es, indica que l’Ajuntament de València “no ha acceptat” respondre a la pregunta de l’edil Eva Coscollà, explicant a més que “no s’escau acceptar la recomanació efectuada”.

“Arribats a aquest punt”, afirma el Síndic de Greuges, Ángel Luna, “es fa evident que des de l’Ajuntament de València no s’han dut a terme les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions” de l’organisme. “Aquest comportament ha impedit aconseguir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa”, postil·la la resolució.

La resolució de tancament de l’expedient de la Sindicatura de Greuges s’incorpora així a la seua pàgina web: “D’aquesta manera, tota la ciutadania, incloent-hi els membres del parlament valencià, podrà conéixer la desatenció de les actuacions proposades pel Síndic en aquest procediment”.

El consistori s’escuda, per a no contestar, en el reglament orgànic del ple (ROP) municipal, i al·lega que la contestació de les preguntes dels regidors no estan subjectes a dret d’empara. També al·ludeix a una nota interpretativa del secretari general del ple remesa a tots els grups municipals. Així doncs, considera que hi ha una “discrepància” entre el que es disposa en el ROP i la “interpretació” de la Sindicatura de Greuges.

En la seua resposta, la promotora de la queixa lamenta que, “novament”, l’alcaldessa María José Catalá “pretén emparar-se en una discrepància interpretativa sobre el ROP sobre la base d’un informe de la Secretaria Municipal i del ple que ha sigut reiteradament qüestionat per la Sindicatura de Greuges en multitud de procediments de queixa anàlegs a aquesta, en una clara maniobra dilatòria i d’obstrucció a la seua acció”.

Compromís denuncia “vulneracions molt greus i reiterades”

L’edil Eva Coscollà, de Compromís, considera “molt greus i reiterades” les “vulneracions del dret fonamental a la participació política dels regidors i regidores i de la mateixa ciutadania”.

Així doncs, Compromís estudia recórrer a la “via jurisdiccional en complement a les queixes a la Sindicatura de Greuges, perquè està demostrat que Catalá no es pren de debò aquesta alta institució”.