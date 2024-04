El trànsit continua en augment en l’entorn de la plaça de l’Ajuntament de València: un 70% més a Colom i un 40% a Roger de Llòria

Els canvis introduïts en la circulació pel Govern del PP i de Vox que dirigeix l’alcaldessa de València, María José Catalá, s’han traduït en un augment del trànsit en l’entorn de la plaça de l’Ajuntament durant el mes de març. Així ho acrediten els mateixos mapes d’intensitat de la circulació publicats per l’Ajuntament, en què es pot observar que la circulació en carrers com Colom, Marqués de Sotelo, Roger de Llòria, Pintor Sorolla o Xàtiva continuen la tendència a l’alça en comparació amb el mateix mes de l’any passat. No passa el mateix en altres carrers en què mesos arrere s’havia experimentat un increment com ara la Pau o Poeta Querol, que experimenten descensos.

Amb tot, cal tindre en compte que març és un mes excepcional per la celebració de les Falles, l’impacte de les quals en el trànsit pot anar lligat al calendari. Enguany, per exemple, el muntatge de carpes s’ha iniciat un parell de dies abans.

Els principals canvis en matèria de mobilitat consistents en l’obertura del carrer de Colom per a vehicles privats des de la plaça de la Porta de la Mar, l’eliminació d’un carril EMT en favor del vehicle privat i el desviament de cinc línies d’aquesta via al carrer de la Pau, Poeta Querol i Sant Vicent-plaça de l’Ajuntament, es van implementar a partir del 12 de desembre.

Així doncs, l’increment del trànsit durant el mes de març passat s’ha centrat en el primer tram del carrer de Colom, amb un augment del 70%, i al carrer de Roger de Llòria, amb una pujada del 40%. En Marqués de Sotelo les circulacions han augmentat un 15%, en Pintor Sorolla un 5,8% i al carrer de Xàtiva un 0,8% en el tram més pròxim a Colom i un 8,7% en el més pròxim a Guillem de Castro. En Marqués del Túria l’augment ha sigut del 2,5% malgrat l’obertura al trànsit del carrer de Colom des de la Porta de la Mar. Per contra, al carrer de la Pau baixa un 10,5% i en Poeta Querol, un 4,4%.

La regidora del Grup Municipal Socialista María Pérez ha qualificat d’“èxit rotund l’efecte crida al cotxe privat” de María José Catalá després de la publicació de les dades sobre intensitats mitjanes de trànsit del mes de març.

Pérez, que ha denunciat el retard amb què s’han fet públiques aquestes dades i la por del fet que l’equip de govern intente amagar els mals resultats, ha manifestat que en plena celebració de la Capital Verda Europea “en compte de trobar més verd, el que tenim és més contaminació gràcies a les polítiques de mobilitat que atrauen més cotxes al centre de la nostra ciutat”. Així doncs, ha ironitzat amb què es tracta d’“un èxit rotund pel qual María José Catalá serà reconeguda”.

Les noves dades de trànsit del mes de març revelen que al carrer de Colom “torna a pujar en un 70% en el primer tram respecte del març de l’any passat”, ha recalcat i ha explicat que aquest percentatge es tradueix en el fet que hi circulen “més de 3.200 vehicles cada dia, respecte dels que passaven l’any 2023”. “Normal que en el baròmetre municipal que situava entre les principals preocupacions la gestió del trànsit per part de l’Ajuntament”, ha recordat.

“Però és que això ocorre també en carrers com Roger de Llòria, on el trànsit ha pujat un 40%”, ha assenyalat i ha apuntat que també es produeix un increment en avingudes com Marqués del Túria “on el Partit Popular afirmava que estava embossada pel tancament de Colom”. “Ara, amb el primer tram de Colom obert al trànsit, no sols no baixa per aquesta avinguda, sinó que ha pujat un 2,5%”, ha puntualitzat.

La regidora socialista ha advertit a María José Catalá que les dades “són indiscutibles i potser per això el Partit Popular ha tardat a publicar-les molt més temps que en mesos anteriors”. “Facilitar l’accés als cotxes al centre i llançar missatges de permissivitat sobre l’aparcament s’ha traduït, efectivament, en més cotxes en tots els nostres carrers”, ha manifestat i ha posat l’accent irònicament en el fet que es tracta d’“un èxit de María José Catalá, que demostra cada dia que la seua prioritat és el cotxe en plena celebració de la Capital Verda”.

Aparcament en zones per als vianants del Cabanyal

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciat que María José Catalá “ha convertit les zones per als vianants del Cabanyal en un aparcament il·legal davant la permissivitat del Govern municipal amb els infractors”, després de visitar alguns dels carrers reurbanitzats amb fons europeus com Vidal de Canelles o el Safareig.

Gómez ha visitat els entorns convertits en zona de vianants que s’han omplit de cotxes “per la permissivitat de María José Catalá amb els infractors, perquè es premia els que aparquen, ja que no se’ls sanciona”. “Hui estem al Cabanyal per a denunciar la política permissiva de la senyora Catalá amb els infractors i amb els que pensen que la ciutat és seua per a aparcar on vulguen”, ha lamentat.

Així doncs, ha manifestat que l’Ajuntament “mira cap a una altra banda, mentre els cotxes envaeixen les zones per als vianants en tots els barris de la ciutat, de la mateixa manera que passa en la Petxina”. Per això, ha insistit que “no es tracta de casos aïllats, sinó d’una situació absolutament normalitzada i generalitzada a la ciutat, des que governa Catalá”.