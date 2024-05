La Generalitat col·labora amb Alcoi per a convertir el municipi “en el punt d'atracció d'empreses de les comarques centrals

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha assegurat que la Generalitat col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoi per a convertir el municipi “en el pol d'atracció d'empreses de les comarques centrals”.

Així ho ha confirmat Pradas després d'una jornada en la qual ha mantingut diferents reunions amb l'equip de govern local encapçalat per l'alcalde, Toni Francés, i representants de la Cambra de Comerç d'Alcoi. Totes les parts han coincidit que desbloquejar la creació de sòl industrial és la prioritat.

Per a aconseguir aquest objectiu la titular de la Conselleria ha oferit el suport de la Direcció General de Territori, Paisatge i Avaluació Ambiental de cara a l'aprovació del pla d'ordenació urbana que impulsa el consistori alcoià i ha destacat que s'estudiaran totes les propostes plantejades pels empresaris.

“És necessari que Alcoi dispose de sòl industrial de qualitat poder oferir-ho a possibles inversors”, ha remarcat Pradas. En aquest sentit, ha destacat que la Conselleria que encapçala i la Conselleria d'Indústria han pactat la creació d'una Mesa interdepartamental de sòl industrial de la Comunitat Valenciana. Aquesta taula comptarà amb la participació dels ajuntaments i del sector privat amb l'objectiu de desenvolupar un Pla Estratègic d'impuls al sòl industrial per al període 2024-2027 per a asseure les del desenvolupament futur de la Comunitat.

Per a la consellera, “és compatible la protecció del medi natural del municipi amb el seu desenvolupament industrial i treballem per a aconseguir aquest objectiu”. En eixe sentit, la consellera també ha volgut destacar que “Alcoi té el privilegi de tindre dos parcs naturals assentats en el seu terme municipal, i ja hem iniciat els tràmits perquè Font Roja compte amb un pla d'autoprotecció” ha anunciat Pradas, la qual cosa suposa per a la Consellera “continuar avançant en l'equilibri entre medi ambient i progrés social”.

Per part seua, l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, ha ressaltat que “Alcoi ha sigut és i serà una ciutat industrial. Treballarem de la mà tant de la Conselleria com de la Cambra i diferents entitats perquè la nostra ciutat tinga més sòl industrial de qualitat. Un dels temes tractats entre la Consellera i l'Alcalde és la necessitat de l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana. En aquest sentit, està previst que abans de l'estiu la Generalitat aprove la Declaració Ambiental Territorial Estructural, pas fonamental per a continuar avançant en l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi i que possibilitarà l'opció de crear sòl industrial a la nostra ciutat”.